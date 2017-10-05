Красиво, но долго и непонятно: рецензия на фильм «Бегущий по лезвию 2049»

Отличить репликанта от человека практически невозможно

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.10.2017

Нечасто на экраны выходит фантастика с таким обширным бэкграундом. Есть легендарный "Бегущий по лезвию" 1982 года, который существует аж в семи версиях. Есть научно-фантастический роман Филипа Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?" А еще есть титаническая фигура режиссера Ридли Скотта – создателя "Чужого" и "Гладиатора".

Начало фильма, как и 35 лет назад, сделано в стиле "Звездных войн". На экране появляется текст о том, что по космическим просторам слоняются неприкаянные репликанты (рабочие андроиды, вышедшие из-под контроля людей), а специально обученные агенты, прозванные "бегущими по лезвию", находят их и "отправляют в отставку" путем физического устранения.

Нашему зрителю польстит, что завязка фильма происходит в России образца 2049 года на плантации под названием "Целина", где скрывается один старый репликант. Он живет в типичной коммуналке, готовит на плите "Лысьве" и надеется, что "бегущие" его не найдут. Для тех, кто не в курсе, уточню, что в старых версиях фильма отсылок к России нет.

Так выглядит "обрусевший" репликант из "Целины"

Мы начали говорить о завязке. Но главная беда в том, что весь фильм – одна сплошная трехчасовая завязка, которая лишь под конец неохотно перетекает в основную часть. Будто пьешь тягучий кисель, который никак не заканчивается.

Затянутость сюжета и вялую динамику не перекрывает даже звездный актерский состав: Райан Гослинг, Джаред Лето и, конечно же, Харрисон Форд. Есть ощущение, что создатели фильма сами не смогли определиться – это продолжение "Бегущего по лезвию" образца 82 года, новая версия книги Филипа Дика или самостоятельная картина. Этот недостаток порождает губительную для фильма проблему – неподготовленный зритель не понимает, что происходит на экране. Картина идет уже час, а ты все еще чувствуешь себя так, будто сильно опоздал на совещание и никак не можешь разобраться, о чем говорят коллеги.

Те, кто пойдут на фильм ради Харрисона Форда, будут разочарованы - актер появляется лишь в конце фильма

Назвать фильм совсем плохим нельзя. Он красив, все-таки небанален и радует игрой актеров и сложными этическими проблемами "франкенштейновского" типа. В нем есть эмоция и персонажи, которые заставляют сопереживать.

И все же "Бегущий по лезвию" – это фильм для своих. Чтобы его смотреть, нужно быть преданным фанатом серии, любить научную фантастику и знать три закона робототехники Айзека Азимова. Поэтому, если сомневаетесь, идти или нет – посмотрите для начала старую версию, действие которого разворачивается в 2019-м. По задумке создателей первого фильма, к этому времени люди уже колонизировали ближайшие планеты, а Земля – это такой сплошной Нью-Йорк, но в два раза плотнее, четыре раза выше и с летающими машинами в небе. Если вам понравится этот фильм, то сходите и на новый.

7,5 баллов из 10

Благодарим за просмотр кинотеатр "Континент Синема"