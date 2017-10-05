Наверх
На трассе Пермь – Екатеринбург уберут левый поворот на Дружинино
13:45, сегодня
В Ботаническом саду Екатеринбурга ждут урожая бананов, апельсинов, папайи и гуавы
12:53, сегодня
В Екатеринбурге из-за антисанитарии закрыли кафе Vietmon
12:37, сегодня
В Свердловской области можно сообщить о пьяном водителе по Viber или WhatsApp
11:53, сегодня
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Федрезерв снизил аппетит к риску на emerging markets
Свердловская ГИБДД выиграла суд против "Магнита"
11:24, сегодня
Мужчина упал на рельсы в метро Екатеринбурга
10:54, сегодня
В Екатеринбурге перекрыли улицу из-за визита Чайки
10:45, сегодня
ВТБ признан лучшим банком по содействию инициативе "Один Пояс – Один Путь" в Центральной и Восточной Европе
Свердловчанин получил реальный срок за вождение в пьяном виде
10:27, сегодня
На ЕКАДе фура насмерть сбила пешехода
10:19, сегодня
Гимнаст из Екатеринбурга Давид Белявский стал лучшим из россиян на чемпионате мира
09:53, сегодня
ВТБ24 и Уральская палата недвижимости заключат соглашение на "Forum 100+ Russia"
Дни Эрмитажа в Екатеринбурге с Константином Хабенским
09:36, сегодня
В Екатеринбурге Solaris сбил подростка
09:26, сегодня
Выходные в Екатеринбурге c 7 по 8 октября: знакомимся с Зинаидой, идем к Аватару и спасаем золото с Безбашенными
09:00, сегодня
Клиенты Группы ВТБ открыли сезонные вклады на 5 млрд рублей
"Азур Эйр" на 17 часов задерживает рейс из Вьетнама в Екатеринбург
08:48, сегодня
В Екатеринбурге с балкона многоэтажки упала девушка
08:28, сегодня
Дожди и сильный ветер: прогноз погоды на выходные в Екатеринбурге
08:10, сегодня
ВТБ Капитал стал лауреатом премии Russia PE Awards
ФСБ установила организаторов звонков о ложном минировании в 50 регионах России
23:44, 05.10.2017
Из-за дневных "лжеминирований" в Екатеринбурге провели срочное заседание антитеррористической комиссии
21:01, 05.10.2017
Вукан Вучик рассказал, как избавить Екатеринбург от пробок
19:47, 05.10.20171
Обеспечение доступа к общему имуществу – обязанность собственников
В Екатеринбурге отремонтировали 84% тротуаров
19:40, 05.10.20173
Компания ВТБ Страхование запускает программу страхования пассажиров и водителей Яндекс.Такси
19:15, 05.10.2017
Известный урбанист рассказал, как из Екатеринбурга сделать Барселону
18:05, 05.10.2017
Опыт Среднего Урала по капремонту вошел в число лучших практик России
Силовики рассказали об итогах эвакуаций школ в Екатеринбурге
17:44, 05.10.2017
Группа ВТБ обеспечила эквайринг по оплате покупок в интернете через Samsung Pay
17:30, 05.10.2017
В пятницу в Свердловской области пройдет глобальный День чтения
17:26, 05.10.2017
Группа ВТБ запустила сервис дистанционного одобрения лимита на банковские гарантии
В Екатеринбурге планируют возродить военное училище
17:08, 05.10.2017
Из школ Екатеринбурга эвакуировали семь тысяч человек
17:00, 05.10.2017
Урбанисты назвали самые опасные пешеходные переходы в Екатеринбурге
16:56, 05.10.2017
В Екатеринбурге полиция ищет очевидцев ДТП, в котором серьезно пострадал 19-летний парень
16:46, 05.10.2017
Леонида Волкова из штаба Навального отпустили из-под ареста раньше срока
16:44, 05.10.20171
Екатеринбург попал в топ-20 российских городов с лучшими дорогами
16:30, 05.10.2017
В Свердловской области за долг в 7 миллионов приставы арестовали автомобиль "Фольксваген Тигуан"
16:17, 05.10.2017
Минобразования РФ хочет оставить УрФУ без денег из-за неэффективности
16:16, 05.10.2017
Прокуратура озвучила предварительные причины смерти мальчика в бассейне Нижнего Тагила
15:53, 05.10.2017
Объем капремонтов многоквартирных домов Свердловской области выполнен на 81%
15:49, 05.10.20171
Свердловские власти легализовали фонд "Город без наркотиков"
14:59, 05.10.2017
В Екатеринбурге суд передумал рассматривать иск опеки к женщине, удалившей грудь
13:40, 05.10.20171
Слепой фотограф из Екатеринбурга пронесет олимпийский огонь в Южной Корее
13:12, 05.10.2017
ВТБ Капитал занял лидирующие позиции по DCM, ECM and M&A за 9 месяцев 2017 года
13:03, 05.10.2017
Хоккеисты "Автомобилиста" посадят ели возле КРК "Уралец"
12:52, 05.10.2017
В Свердловской области бывший полицейский убил женщину на глазах у ее детей
12:19, 05.10.20171
В Свердловской области нелегальные мигранты рубили капусту
12:05, 05.10.2017
Екатеринбурженка, потерявшая двух детей из-за удаления груди, вернется к блогу трансгендера
11:47, 05.10.2017
В Екатеринбурге эвакуировали здание Арбитражного суда
11:27, 05.10.2017
Группа ВТБ в партнерстве с 1С продлила акцию "Тест-драйв" до конца года
11:02, 05.10.2017
В Екатеринбурге водителям запретили поворот с Татищева на Токарей
10:48, 05.10.2017
Житель Екатеринбурга получил топором по голове из-за разноцветной шапочки
10:42, 05.10.2017
В Екатеринбург приедет генпрокурор РФ Юрий Чайка
10:00, 05.10.2017
Бесплатной парковки около Ельцин Центра больше не будет
09:39, 05.10.20171
Балет "Лебединое озеро" в Екатеринбурге
09:25, 05.10.2017
Лицей и гимназия из Екатеринбурга вошли в топ-25 лучших школ России
09:17, 05.10.2017

В Ботаническом саду Екатеринбурга ждут урожая бананов, апельсинов, папайи и гуавы

В Ботаническом саду Екатеринбурга ждут урожая бананов, апельсинов, папайи и гуавы
16+
Фото: руководитель Оранжерейного комплекса Ботанического сада УрО РАН Марина Завьялова
Руководитель Оранжерейного комплекса рассказала НАШЕЙ о тропических фруктах, которые соберут там в этом году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.10.2017

Пока садоводы заканчивали уборку картофеля, в оранжереях екатеринбургского Ботанического сада начали готовиться к сбору урожая тропических фруктов. Как рассказала НАШЕЙ руководитель Оранжерейного комплекса Ботанического сада УрО РАН Марина Завьялова, недавно там собрали ягоды кофе, а на подходе – урожай папайи, цитрусовых, гуавы, бананов.

Нежный женский аромат

Перед приходом осени в оранжерее собирали урожай с кофейных деревьев.

– Все спелые ягоды красного или желтого цвета были собраны вовремя. Употреблять их в пищу сложно, ведь сами семена кофе довольно крупные и твердые. Но мы из них добыли семена и быстро посеяли, потому что со временем они теряют свои свойства. Весь урожай пошел в работу, – рассказала заведующая оранжереей.

Расти, по словам Завьяловой, деревце будет великолепно. Все, что ему нужно, – солнце, хорошее питание, удобрение. И на 5-6 год оно должно расцвести.

- Ягоды кофе вкусны, о пользе зерен можно не говорить, а цветы обладают очень нежным, трогательным женским ароматом, – рассказала Марина Завьялова. – А  само дерево может вырасти довольно крупным. Но ему надо много места, хороший горшок с подпиткой и свет.

В природе бананы – розовые и маленькие

Как уточнила руководитель оранжереи, бананы являются древнейшим растением. Первые упоминания о них есть у буддистов еще в 4-5 веке до нашей эры, и даже окультуривать их начали очень давно. Но раньше употребляли в пищу основание так называемых ложных стволов растений, ведь, по сути, банан – это трава.

– В тропических джунглях растут природные бананы, они маленькие, розовые, у плода семечек примерно столько же, сколько и мякоти, есть их невозможно. У нас есть такое растение, называется розовый бархатный банан, он считается ягодой. У растения очень красивое розовое соцветие, которое потом перерождается в плод в бархатистой плотной кожуре. Оболочка в итоге растрескивается и раскрывается как цветочек, маленький белый плод выпадает из оболочки, и семена прорастают. Пахнет он чудесно, ванилью и бананом, – рассказала руководитель комплекса.

А привычные нам бананы – крупные, желтые и мягкие – это, как объяснила специалист, уже дело рук человека. Причем они делятся на фруктовые и овощные. В магазинах продают фрукты, а банан-овощ в пищу употреблять можно только после термической обработки.

Как рассказала Марина Завьялова, банан считает травинкой, которая живет год-полтора, потом ее срезают. Грозди рождаются из огромного бутона. Но в оранжерейных условиях они созревают достаточно неравномерно.

У цитрусовых полезны даже листья

Также каждый год в оранжерее созревает шикарный урожай цитрусовых: это всевозможные сорта лимонов, апельсины, мандарины.

– У всех цитрусовых просто потрясающее цветение. Цитрусовые уникальны ничуть не менее бананов, тоже очень древние, еще во времена Конфуция крестьяне пытались вывести гибриды цитрусовых.  У нас есть лимон-гибрид, вес плода которого достигает килограмма. Есть два мнения, что это гибрид лимона и грейпфрута или цитрамона, – рассказала Марина Завьялова.

В цитрусовых очень много витамина С, и самое главное: он не разрушается при термической обработке. Поэтому чашка чая с лимоном – настоящий эликсир здоровья.

- Выращивать дома цитрусовые несложно, но ждать цветения и плодов придется около 15 лет. Поэтому мы рекомендуем покупать готовые отростки. При этом полезны даже листья: ведь каждый начинен капсулами с эфирными маслами, которые борются с депрессией, согревают на энергетическом уровне, устраняют плохое настроение, – улыбаясь, рассказала Марина Завьялова.

Интересно, что если лимоны не снимать с ветки, то они сначала желтеют, а потом снова становятся зелеными, так зимуют, а потом снова созревают. У них также две волны цветения: апрель и сентябрь-октябрь.

Вырастить цитрусовое деревце дома несложно: достаточно просто посадить в землю семечко, грунт желательно смешать наполовину с песком или любым составом для укрепления корней. Сверху накрыть стеклом или пакетом, но потом проветривать каждый день. Как только появятся всходы – пакет нужно приоткрыть, чтобы растение развивалось. Ему нужен яркий свет, тепло, подкормка с весны по осень. Зимой цитрусовые любят отдыхать, поэтому лучше поставить на светлое прохладное окно.

Ингредиент для гамбургеров

А еще в Ботаническом саду есть уникальное дынное дерево, папайя, которая и цветет, и плодоносит одновременно. Цветы и плоды у нее при этом растут прямо на стволе, потому что ветки не выдержат тяжести. Это увеличивает скорость созревания.

Папайя считается очень полезным фруктом благодаря папаину. Это самый эксклюзивный фермент в фармацевтической, текстильной, пищевой промышленности. В азиатской кухне его добавляют в мясные блюда, чтобы они получились мягкими и нежными. Если завернуть кусок плохого мяса в лист папайи, то он станет хорошим. В Америке промышленный папаин добавляют в гамбургеры.

Здесь же растет и гуава.

– У плода невероятный аромат, даже лучше его вкуса. Цветет он весной, созревает осенью. Этот фрукт – тоже кладезь витаминов, с очень охлаждающим соком. Нашему дереву около 10 лет, – рассказала Марина Завьялова.

А в третьей оранжерее сада еще есть манго, который пока не дает плоды, лавровое дерево, олива и многочисленные орхидеи.

Марина Подкорытова, 06.10.2017, 12:53
Тэги: Фото, Развлечения, Жизнь в городе
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Личное Медицина Смерть Расстрел на Депутатской Дорожные воины Парковки Высокие технологии Строительство Музыка Криминал Психология Мужчины Храм святой Екатерины Слухи ИГИЛ Происшествия 9 мая Финансы Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка В Египте разбился самолет с российскими туристами Образование Школа СМИ Туризм Опрос Отдых Баскетбол Конкурсы Семья Взрыв Дети ЗАГС Суд Экономия Рейтинг Скандалы Афиша Новости Приостановка полетов в Египет Статистика Дороги Спорт Еда Екатеринбуржцы в разных странах ДТП ЧМ-2018 Пожар Приговор Лошагину Секс Красота Дом-2 Развлечения ВУЗ Животные Футбол Погода Гололед Пусть говорят Убийство Ирины Вахрушевой Ту 154 Религия Катастрофа Розыск Фото Грипп Эксклюзив Коллекторы Расписание Общественный транспорт Лайфхак Мультимедиа Новости России Деньги Грипп в Екатеринбурге Мотоциклы Рецензия Хэллоуин-2015 Истории 9 мая Самолет Минобороны упал в Якутии Волейбол Взятки Репортаж Искусство Экономика История успеха Видео Самолет Растения Хоккей Дело Пьянкова Убийство в Рахмангулово Транспорт Крушение самолета под Ростовом Шоу-бизнес Позитив Кризис и санкции Ельцин-центр Транспортная реформа Ошибки врачей ЖКХ Обрушение крыши на Калинина Бизнес Корь Сибирская язва Путин Военный репортаж ЖКХ Свердловской области Скорая помощь Бэби-боксы Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Расстрел Здоровье Культура Необычное Горячее Интервью Кто заработал Доска позора Снос монастыря на Качканаре МЧС Студенты Скандал с Новиковым Политика Производство Мировые новости Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Мода Недвижимость Свердловской области Отношения Голодовка в колонии Интернет Горящие авто Новости дня Недвижимость Жизнь в городе Женщины Тест История Екатеринбурга Война ритуальных агентств Мистика Авто В Екатеринбурге -40 градусов ГИБДД Новый год Ловец покемонов Биатлон Знаменитости Выставки Отключение света Уралмаш, Эльмаш

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru