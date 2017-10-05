В Ботаническом саду Екатеринбурга ждут урожая бананов, апельсинов, папайи и гуавы

Руководитель Оранжерейного комплекса рассказала НАШЕЙ о тропических фруктах, которые соберут там в этом году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.10.2017

Пока садоводы заканчивали уборку картофеля, в оранжереях екатеринбургского Ботанического сада начали готовиться к сбору урожая тропических фруктов. Как рассказала НАШЕЙ руководитель Оранжерейного комплекса Ботанического сада УрО РАН Марина Завьялова, недавно там собрали ягоды кофе, а на подходе – урожай папайи, цитрусовых, гуавы, бананов.

Нежный женский аромат

Перед приходом осени в оранжерее собирали урожай с кофейных деревьев.

– Все спелые ягоды красного или желтого цвета были собраны вовремя. Употреблять их в пищу сложно, ведь сами семена кофе довольно крупные и твердые. Но мы из них добыли семена и быстро посеяли, потому что со временем они теряют свои свойства. Весь урожай пошел в работу, – рассказала заведующая оранжереей.

Расти, по словам Завьяловой, деревце будет великолепно. Все, что ему нужно, – солнце, хорошее питание, удобрение. И на 5-6 год оно должно расцвести.

- Ягоды кофе вкусны, о пользе зерен можно не говорить, а цветы обладают очень нежным, трогательным женским ароматом, – рассказала Марина Завьялова. – А само дерево может вырасти довольно крупным. Но ему надо много места, хороший горшок с подпиткой и свет.

В природе бананы – розовые и маленькие

Как уточнила руководитель оранжереи, бананы являются древнейшим растением. Первые упоминания о них есть у буддистов еще в 4-5 веке до нашей эры, и даже окультуривать их начали очень давно. Но раньше употребляли в пищу основание так называемых ложных стволов растений, ведь, по сути, банан – это трава.

– В тропических джунглях растут природные бананы, они маленькие, розовые, у плода семечек примерно столько же, сколько и мякоти, есть их невозможно. У нас есть такое растение, называется розовый бархатный банан, он считается ягодой. У растения очень красивое розовое соцветие, которое потом перерождается в плод в бархатистой плотной кожуре. Оболочка в итоге растрескивается и раскрывается как цветочек, маленький белый плод выпадает из оболочки, и семена прорастают. Пахнет он чудесно, ванилью и бананом, – рассказала руководитель комплекса.

А привычные нам бананы – крупные, желтые и мягкие – это, как объяснила специалист, уже дело рук человека. Причем они делятся на фруктовые и овощные. В магазинах продают фрукты, а банан-овощ в пищу употреблять можно только после термической обработки.

Как рассказала Марина Завьялова, банан считает травинкой, которая живет год-полтора, потом ее срезают. Грозди рождаются из огромного бутона. Но в оранжерейных условиях они созревают достаточно неравномерно.

У цитрусовых полезны даже листья

Также каждый год в оранжерее созревает шикарный урожай цитрусовых: это всевозможные сорта лимонов, апельсины, мандарины.

– У всех цитрусовых просто потрясающее цветение. Цитрусовые уникальны ничуть не менее бананов, тоже очень древние, еще во времена Конфуция крестьяне пытались вывести гибриды цитрусовых. У нас есть лимон-гибрид, вес плода которого достигает килограмма. Есть два мнения, что это гибрид лимона и грейпфрута или цитрамона, – рассказала Марина Завьялова.

В цитрусовых очень много витамина С, и самое главное: он не разрушается при термической обработке. Поэтому чашка чая с лимоном – настоящий эликсир здоровья.

- Выращивать дома цитрусовые несложно, но ждать цветения и плодов придется около 15 лет. Поэтому мы рекомендуем покупать готовые отростки. При этом полезны даже листья: ведь каждый начинен капсулами с эфирными маслами, которые борются с депрессией, согревают на энергетическом уровне, устраняют плохое настроение, – улыбаясь, рассказала Марина Завьялова.

Интересно, что если лимоны не снимать с ветки, то они сначала желтеют, а потом снова становятся зелеными, так зимуют, а потом снова созревают. У них также две волны цветения: апрель и сентябрь-октябрь.

Вырастить цитрусовое деревце дома несложно: достаточно просто посадить в землю семечко, грунт желательно смешать наполовину с песком или любым составом для укрепления корней. Сверху накрыть стеклом или пакетом, но потом проветривать каждый день. Как только появятся всходы – пакет нужно приоткрыть, чтобы растение развивалось. Ему нужен яркий свет, тепло, подкормка с весны по осень. Зимой цитрусовые любят отдыхать, поэтому лучше поставить на светлое прохладное окно.

Ингредиент для гамбургеров

А еще в Ботаническом саду есть уникальное дынное дерево, папайя, которая и цветет, и плодоносит одновременно. Цветы и плоды у нее при этом растут прямо на стволе, потому что ветки не выдержат тяжести. Это увеличивает скорость созревания.

Папайя считается очень полезным фруктом благодаря папаину. Это самый эксклюзивный фермент в фармацевтической, текстильной, пищевой промышленности. В азиатской кухне его добавляют в мясные блюда, чтобы они получились мягкими и нежными. Если завернуть кусок плохого мяса в лист папайи, то он станет хорошим. В Америке промышленный папаин добавляют в гамбургеры.

Здесь же растет и гуава.

– У плода невероятный аромат, даже лучше его вкуса. Цветет он весной, созревает осенью. Этот фрукт – тоже кладезь витаминов, с очень охлаждающим соком. Нашему дереву около 10 лет, – рассказала Марина Завьялова.

А в третьей оранжерее сада еще есть манго, который пока не дает плоды, лавровое дерево, олива и многочисленные орхидеи.