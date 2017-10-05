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В Нижнем Тагиле снимут телесериал про школьников

В Нижнем Тагиле снимут телесериал про школьников
16+
Фото: pxhere.com
Рабочее название проекта "Препод.LOL".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.10.2017

В Нижнем Тагиле снимут сериал о жизни школьников. Рабочее название ленты - "Препод.LOL", сообщает tagilcity.
 
Снимать сериал планируют создатели Школы кино и телевидения. Уже разработана и утверждена концепция сериала и написан сценарий для пилотных серий проекта. 
 
Главные роли в сериале будут играть ученики Школы кино и телевидения, однако набор в классы студии еще идет, поэтому получить шанс стать актером сериала может каждый. 
  • Ранее НАША сообщала, что короткометражный фильм уральского режиссера отобрали на несколько престижных зарубежных кинофестивалей.
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Маша Шмурыгина, 06.10.2017, 15:56
Тэги: Искусство
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