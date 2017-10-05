В Нижнем Тагиле снимут телесериал про школьников

Рабочее название проекта "Препод.LOL".
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.10.2017
В Нижнем Тагиле снимут сериал о жизни школьников. Рабочее название ленты - "Препод.LOL", сообщает tagilcity.
Снимать сериал планируют создатели Школы кино и телевидения. Уже разработана и утверждена концепция сериала и написан сценарий для пилотных серий проекта.
Главные роли в сериале будут играть ученики Школы кино и телевидения, однако набор в классы студии еще идет, поэтому получить шанс стать актером сериала может каждый.
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