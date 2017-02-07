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Актриса Александра Булычева о новых «Мамочках»: «После беременности Вике пришлось со всем распрощаться»

Актриса Александра Булычева о новых «Мамочках»: «После беременности Вике пришлось со всем распрощаться»
16+
Фото: предоставлено телеканалом СТС
Комедийный телесериал выходит в 20.00 на телеканале СТС.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.02.2017

В понедельник, 6 февраля, на телеканале СТС стартовал третий сезон комедийного сериала «Мамочки». Незадолго до премьеры НАША встретилась с актерами Александрой Булычевой (в сериале Вика) и Романом Полянским (Костя), которые рассказали о новых «Мамочках» и поделились тайнами со съемочной площадки.

– Кто вам помогал вжиться в роли?

АБ: Мне помогала вся наша съемочная группа. Это наш продюсер, у которой 7 детей. И мои партнеры Рома Полянский, Сережа Лавыгин – все, у кого есть дети. Показывали, как правильно дышать, как проходят схватки, как держать ребенка, пеленать, кормить. Помогали все, включая биологическую маму «моей» дочки, которая все время присутствовала на площадке.

– Дети были реальными?

АБ: Муляжный был Мишка, а Варенька – настоящая девочка.

– Как вы считаете, похожи ли вы на ваших героев и в чем?

РП: В любую роль актер вносит что-то свое – это нормально. В первом сезоне сценаристы посмотрели, какой образ у нас сложился, и уже сейчас отталкиваются от этого, от нашей психофизики. Поэтому с каждым сезоном нашего внутреннего актерства становится все больше и больше. А так – мы все те же. Саша такая же блондинка, как и Вика (смеется).

– АБ: это неправда!

– Чем отличалась работа над третьим сезоном сериала «Мамочки» в сравнении с предыдущими?

Роман Полянский: Больших отличий не было. В первом сезоне мы притирались к персонажам, искали себя. А сейчас уже все идет по накатанной. Даже несмотря на то, что поменялся режиссер сериала, все существует в одной стилистике. Кардинального отличия нет.

- Как изменились/повзрослели ваши героини к третьему сезону?

Александра Булычева: Моя героиня стала абсолютно другой – сентиментальной, нежной и ранимой. Теперь в первую очередь Вика думает не о себе, а о ребенке. Единственное, что удалось сохранить ей после беременности, это ее внешняя привлекательность. А вот со всем остальным ей пришлось распрощаться, но не сразу, так что прежняя Вика еще заявит о себе.

- Как проходили съемки? Менялся ли сценарий в процессе съемок?

Роман Полянский: Вообще у нас все строго по сценарию, на площадке всегда присутствует один из сценаристов. Поэтому если вдруг что-то мы интересное находим, то предлагаем на рассмотрение. И если это не выбивается из концепции серии, истории, то они дают добро на это.

Александра Булычева: Конечно, дети вносят элементы импровизации в съемочный процесс. Иначе невозможно, они же дети. Их трудно контролировать. Но в целом, да, все по сценарию.

РП: Импровизация бывает, но небольшая. Где-то 70 на 30.

АБ: Меньше.

РП: 80 на 20.

АБ меньше… Где-то 89 на 11 (смеется).

– Самые необычные/казусные истории со съемок?

РП: Была история, когда должны были снять сцену, где Костя засыпает вместе с Варей. Это было очень трогательно и замечательно, потому что девочка заснула на самом деле, ее тихо-тихо положили рядом со мной. Стояла такая тишина на съемочной площадке, режиссер шепотом говорил: «Камера! Мотор! Хлопушку потом в конце сделаем». По сценарию, Вика заходит, и ребенок потом должен был проснуться. И на самом деле, после «Камера-Мотор» мы 2 секунды полежали, а потом «Варенька» начала открывать глаза, шевелиться. Все было по-настоящему.

  • «Мамочки» – российско-украинский комедийный телесериал, который выходит на телеканале СТС. Это история о трех подругах, жизнь которых резко меняется после тридцати, когда у них появляются дети.
  • Согласно рейтингам, его смотрит каждая третья женщина в возрасте от 25 до 35 лет. Премьера «Мамочек» состоялась в декабре 2015 года.

Смотрите комедийный сериал «Мамочки» по будням в 20.00 на телеканале СТС.

Юнна Зузенкова, 07.02.2017, 15:50
Тэги: Знаменитости, Эксклюзив
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