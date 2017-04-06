Искуство кросивого подчерка сзесь неважно: тест - Готов ли ты к «Тотальному диктанту»?

Завтра, 8 апреля, в Екатеринбурге состоится добровольный диктант для всех желающих. Посмотрите, на каких словах прокалывались на прошлых диктантах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017

«Раз в год. Для всех, кто умеет писать» - девиз акции «Тотальный диктант». Проверка грамотности охватит 19 часовых поясов на всех шести континентах планеты. Около 3000 площадок откроют свои двери всем желающим, также диктант можно будет написать онлайн. По оценкам организаторов, в акции примут участие около 200 000 человек.

Где в Екатеринбурге пройдет «Тотальный диктант»

В Екатеринбурге диктовать начнут в 13.00. Можно выбрать ближайшую к вам площадку - здесь. Бланки вам выдадут на месте, а ручку (ручки) принесите с собой.

В нашем тесте мы учли ошибки, которые ученики допускали в диктантах прошлых лет. Например, по итогам 2015 года, лидерами по ошибкам оказались два слова: не знали их написания почти 78% участников акции. Они есть в нашем тесте, поэтому мы напишем их так, чтобы вас запутать - в-пол-уха и в-пол-оборота. Как они пишутся правильно, узнаете из теста.

Также ошибки часто допускаются в словах «невидимый», «неочевидный». Каждый третий затрудняется в выборе - слитно и раздельно ставить частицу «не».

Путались люди и в расстановке запятых. Наречия и наречные сочетания они зачем-то выделяют запятыми, а не надо!

Последний наказ перед стартом: прилагательные, образованные от сочетаний имени и фамилии или имени и прозвища, требуют дефис: например, робин-гудовский поступок. Там поймете.

Все готовы? Начали!

Есть возможность написать диктант онлайн - здесь.

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