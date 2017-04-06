«В бой идут старики, или Баллада о двух героях»: рецензия от НАШЕЙ на фильм «Время первых»

Историческая достоверность и прекрасная актерская игра — вот, что выделяет это кино.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017

Буквально перед Днем космонавтики в прокате появился российский космический блокбастер «Время первых» — кино о первом выходе человека в космос. Те, кто не знаком с историей, могут ожидать скучной документалистики.

Но на самом деле сама история полета «Восхода-2» в космос похожа на фантастику. Корабль пришлось запускать 18 марта 1965 года — на два года раньше срока из-за космической гонки с США. Во многом потому, что все подготавливалось в авральном режиме, во время полета произошло семь аварий, три из которых, как рассказывал сам космонавт Леонов, могли привести к смерти пилотов и провалу миссии. Полет был настолько драматичен, что с тех пор космонавты не берут позывные с названиями камней (здесь были «Алмаз-1» и «Алмаз-2»).

Вообще идея фильма принадлежит актеру Евгению Миронову, который приступил стал и главным героем, и продюсером, а прославленный космонавт и Герой СССР Леонов был одним из главных консультантов проекта.

Вторым продюсером фильма «Время первых» стал Тимур Бекмамбетов, режиссером сначала наняли Юрия Быкова, снимающего триллеры, но он отказался, сделав уже часть, отметив, что «не потянет такой масштаб». Тогда на смену ему взяли Дмитрия Киселева, автора боевик «Черная молния» и нескончаемых «Елок».

Что же зритель может ожидать от такого тандема?

Возможно, режиссер проникся важностью момента, возможно, под чутким руководством самого космонавта Алексея Леонова, а также звезд, сыгравших главные роли, но снял Киселев на самом деле хорошее российское кино в эдаком советском стиле, с яркой картинкой и очень мотивационными высказываниями.

Главных героев, по-настоящему душевных, в этом фильме можно выделить два, это космонавт Алексей Леонов и главный конструктор Сергей Королев. Благодаря безбашенности и мечтательности одного и стойкости характера и заботе о человеческой жизни другого, собственно, СССР и стал первооткрывателям космоса.

«Время первых» — это фильм именно о них.

Конечно, летчик-космонавт Павел Беляев в исполнении Константина Хабенского, тоже весьма убедителен. Но он скорее показан как часть большой машины под названием СССР. «Родина куда пошлет – туда и полетим», — в этой его фразе весь Беляев. Какими-то штрихами прописана и его жена с детьми, и его прошлое со старыми ранами. Герой Константина Хабенского не настолько притягивает и заставляет переживать за него.

А вот когда Леонов-Миронов говорит: «Я б на Луну на велике доехал, если бы были такие велики», — ты веришь, такой бы точно доехал. Ведь это — его мечта.

В первой части фильма идет раскачка, предыстория о подготовке к полету, тренировкам космонавтов, рассказывается, как их выбрали в космонавты. Леонов, например, выбирал между художественным и авиационным училищем. У него обычная советская жена, маленькая дочка с забавными кудряшками, — все, как у людей.

К моменту взлета корабля, то есть ко второй части кино, зритель не успевает проникнуться горячей любовью к главным героям, к их поступками, к их семье, потому что образам немного не хватило глубины.

Евгений Миронов и Константин Хабенский, конечно, на протяжении всего фильма стараются «оживить» героев с помощью диалогов, играя на контрасте характеров космонавтов, используя и шутки юмора, и пафосные монументальные высказывания, и хорошую актерскую игру.

Но по яркости и желанию сопереживать их переигрывает, конечно же, Сергей Королев в блестящем исполнении Владимира Ильина. Он показал человека, которому, по сути, несмотря на возложенные на него обязанности, ответственность перед самим Брежневым и страной, плевать на все, для него главное — это люди.

«Отдыхает тот, кто устал, а я не устал» — и на этом человеческом энтузиазме Сергея Королева и держится весь фильм. Это человек-скала, человек-монумент, который сначала доделает дело, а потом упадет замертво.

И если для генералов, и Брежнева важно завершить миссию, любой ценой, то Королев пытается сохранить жизнь Леонову и Беляеву, отговаривая их от полета даже в самый последний день.

Можно выделить основной девиз фильма: «Опять что-то не работает, и что на этот раз?». Только вздохнешь, что ЧП закончилось хорошо, тут же с кораблем и техникой происходит новый казус. Здесь вам и раздувшийся скафандр, и перебор с давлением, и отравление кислородом. А когда кажется, что все вот-вот закончится хорошо, внезапно откажет автоматика. В итоге космонавт Беляев в 1965 году стал первым человеком в мире, которому пришлось сажать космический корабль вручную.

В третьей части фильма, где космонавты чуть не замерзли где-то в тайге под Пермью, авторы картины немного отошли от реальной истории. Ведь съемки о многочасовых поисках, отрядах лыжников, о том, как космонавтов нашли, но не смогли забрать и летчики скинули им свою еду и одежду, как вырубали часть леса, чтобы посадить вертолеты, как истощенных и замерзших героев буквально на себе вытащил к людям глава отряда военных спасателей, могли занять еще часа два экранного времени.

В фильме «Время первых» нет неадекватного пафоса, всеобщего «ура-патриотизма», восхваления советского прошлого, также как и нет упора на то, что люди в СССР работали только из-под палки и под угрозой быть отправленными в лагеря.

Почему старики? Потому что Леонову на момент полета было почти 30 лет, а Беляеву — 40. И была вероятность, что вместо него полетит другой космонавт, Евгений Хрунов. Но Леонов в роли своего напарника видел только Беляева, заставляя и того, и всех вокруг верить в их тандем.

При этом самыми эффектными и душевными в этом фильме стали два кусочка настоящей хроники: запись в самом открытом космосе, другой – снятый после возвращения, с настоящими Леоновым и Беляевым, идущими посреди ликующей толпы.

«Я посмотрела о советском времени, вспомнила, как это было и чуть не заплакала: как же раньше было хорошо, какие были люди», — сказала билетерша перед сеансом около кинозала.

И ведь да, хочется верить, что так оно и было. Для зрелого поколения этот фильм поможет вспомнить прошлое, а для современной молодежи показать, насколько важен и уникален каждый человек, хоть при больших чинах, хоть простой радиолюбитель в тайге, как любое решение может казаться безумным, но станет единственным выходом. Главное — верить в людей.

На 3D на этот фильм можно не ходить – объемных сцен в кино не так много, хотя если есть желание посмотреть огромную Землю в иллюминаторе или объемные облака – то это реально красиво снято.

Фильму можно поставить 8 из 10 — для современного российского кино это отличная оценка.

Благодарим кинотеатр «Пассаж» за предоставленную возможность посмотреть фильм!