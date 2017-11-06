Бог грома и смеха: рецензия на фильм «Тор: Рагнарек»

По духу повествования "Тор: Рагнарек" брат-близнец "Стражей Галактики"

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017

17-я картина киновселенной Marvel под названием "Тор: Рагнарек" – это сверхтупая комедия про космических викингов. Именно так охарактеризовал собственный фильм его режиссер новозеландец Тайка Вайтити. И добавил, что при этом картина станет фильмом года и заберет все деньги у "Лиги Справедливости". Вайтити не соврал – последний "Тор" бесспорный лидер 2017 года по качеству экшна и динамике. А спецэффекты даже лучше, чем в "Стражах Галактики".

И на этом сходство со "Стражами" не заканчивается. Похоже, успех последних окончательно свел команду Marvel с ума, и они поставили задачу сделать из "Тора" нечто подобное и даже наняли режиссера, который до этого работал преимущественно в жанре комедии. Результат соответствующий: панчлайны (остроты, направленные против оппонента. – Прим. авт.) и бесконечный смех, даже когда он неуместен, сопровождают зрителя с первой до последней минуты.

Когда увидите молнии в глазах Тора, знайте - сейчас будет жарко. Фото: Кинопоиск

Сюжет "Тора" не так важен для повествования, а слово "Рагнарек" в названии недвусмысленно намекает, что речь пойдет о конце света, описанном в скандинавской мифологии. На первый план выходят мелочи: трюки, костюмы, декорации, краткие сцены типа перебранок Тора и Халка и демонстраций голого торса Криса Хемсворта.

Но в бочку меда, которой по совокупности качеств является "Тор: Рагнарек", можно смело добавить ложку дегтя – тупые картонные злодеи, которые хотят уничтожить мир просто потому что злые. Тотальное отсутствие мотивации и мозгов отрицательных персонажей – настоящий бич американской киноиндустрии, который они осознают, публично признают, но пока не могут преодолеть. Что поделать, все силы уходят на харизму главных героев и их шуточки.

Ни один фильм Marvel не обходится без того, чтобы в конце герои забыли о разногласиях и показали злодеям "кузькину мать". Фото: Кинопоиск

В "Торе", как нигде, проявилась любовь Marvel к своим фанатам: знатоков ждут множество отсылок к другим фильмам франшизы и даже несколько "пасхалок" из тех, о которых можно узнать только из комиксов. Зрители увидят Доктора Стрэнджа, который уже далеко не маг-новичок, Грандмастера, развлекающегося на планете-свалке, валькирию, что устала от жизни и пристрастилась к спиртному.

Подводя итог, можно сказать, что если бы фильм был мясом, то "Тор: Рагнарек" был бы слегка пережаренным мраморным стейком. Вкусная и сочная картинка, но слишком уж много странного юмора. Тем не менее, проект знаковый и заслуживающий внимания. Если решитесь сходить, не срывайтесь с места, когда начнутся титры. После них вас ждет пара сюрпризов.