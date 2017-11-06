Новый «Выживший» с Дэниелом Рэдклиффом: рецензия на фильм «Джунгли»

Сложно объяснить, по каким принципам мировая звезда Дэниел Рэдклифф выбирает проекты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017

Жил был человек, которому собственная жизнь казалась скучной, и он решил путешествовать. А путешествия штука такая – обывательский туризм быстро надоедает и хочется экстрима. Поэтому человек решил поехать в джунгли Боливии, где благополучно потерялся, оставшись один на один с законами Дарвина. Самое интересное, что это реальная история, которая случилась в 1980-х, а человека звали Йосси Гинсберг. Он все еще жив и даже написал книгу "Затерянные в джунглях", по которой и был снят этот фильм.

Сложно объяснить, по каким принципам мировая звезда Дэниел Рэдклифф выбирает проекты, но нужно признать, что в последние годы картины с его участием не имели большого успеха. Даже те, что были неплохо раскручены типа "Виктора Франкенштейна" или "Иллюзии обмана-2". Исключением не стала и ожидаемо проходная драма-приключение "Джунгли", снятая Грегом Маклином: режиссером, на счету которого нет ни одного успешного или хотя бы громкого фильма.

На протяжении всего фильма Дэниел Редклифф доказывает, что он не Гарри Поттер и делает это вполне успешно. Фото: Кинопоиск

Игра актеров начинается Редкилффом и им же заканчивается. Это вполне закономерно – он главный герой и режиссер хочет использовать суперзвезду по максимуму, а прочие актеры отходят на десятый план и обсуждать их необязательно. Нужно отдать Дэниелу должное – он очень убедительно сыграл человека, который отчаянно борется за жизнь. Почти что Ди Каприо в "Выжившем". Если что и мешает зрителю проникнуться драмой происходящего, так это неудачный монтаж и не к месту вставленные флэшбэки из "прошлой жизни" главного героя.

Кроме проблем с монтажом, в "Джунглях" есть непонятные и незаконченные сюжетные линии, будто бы вставленные туда просто "чтобы были". Раскрывать их не будем, иначе не избежать спойлеров, но отметим, что потенциально сильную историю Маклин превратил в пересказ книги на манер школьного сочинения – чуть-чуть из начала, немного из серединки. Цельностью тут и не пахнет.