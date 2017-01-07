Балерина Театра Оперы и балета Киосун Пак снялась у модного фотографа в Екатеринбурге

Балерина снялась в черном боди и балетной пачке.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.01.2017
Японская балерина из труппы Екатеринбургского театра Оперы и Балета снялась в художественной фотосессии у екатеринбургского фотографа Павла Ребрука.
Съемка прошла 6 января в помещении MY Studio, а первые снимки с нее появились на странице фотографа в социальных сетях. Сам Ребрук остался оень доволен результатом.
"Самый интересный момент произошёл когда завезли костюмы в оперный театр, водитель такси начал рассказывать на сколько она великолепная балерина и о её выступлении в качестве Герды в постановке Снежной королевы!", - написал фотограф у себя на странице.