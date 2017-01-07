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Балерина Театра Оперы и балета Киосун Пак снялась у модного фотографа в Екатеринбурге

Балерина Театра Оперы и балета Киосун Пак снялась у модного фотографа в Екатеринбурге
16+
Фото: Facebook/ Павел Ребрук
Балерина снялась в черном боди и балетной пачке.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.01.2017

Японская балерина из труппы Екатеринбургского театра Оперы и Балета снялась в художественной фотосессии у екатеринбургского фотографа Павла Ребрука.

Съемка прошла 6 января в помещении MY Studio, а первые снимки с нее появились на странице фотографа в социальных сетях. Сам Ребрук остался оень доволен результатом.

"Самый интересный момент произошёл когда завезли костюмы в оперный театр, водитель такси начал рассказывать на сколько она великолепная балерина и о её выступлении в качестве Герды в постановке Снежной королевы!", - написал фотограф у себя на странице.

Администратор, 08.01.2017, 13:31

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