Балерина Театра Оперы и балета Киосун Пак снялась у модного фотографа в Екатеринбурге

Балерина снялась в черном боди и балетной пачке.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.01.2017

Японская балерина из труппы Екатеринбургского театра Оперы и Балета снялась в художественной фотосессии у екатеринбургского фотографа Павла Ребрука.

Съемка прошла 6 января в помещении MY Studio, а первые снимки с нее появились на странице фотографа в социальных сетях. Сам Ребрук остался оень доволен результатом.