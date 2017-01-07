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Google составил карту екатеринбургского стрит-арта

Google составил карту екатеринбургского стрит-арта
16+
Всего на карту попало 40 работ уличных художников.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.01.2017

Компания Google в рамках своего онлайн-проекта Google Art Project составил мировую карту самых примечательных объектов стрит-арта. Достойное место среди шедевров уличного искусства занял и Екатеринбург.

В процессе работы над проектом, эксперты Google обработали несколько тысяч произведений «настенной» живописи, собрали о них подробную информацию и нанесли на интерактивную карту.

В Екатеринбурге было найдено 40 подобных объектов, и это один из самых заметных результатов в нашей стране. Например, на карту Москвы – а Екатеринбург опередила лишь столица России – было нанесено 115 объектов.

В список вошли далеко не все произведения: какие-то были отвергнуты из-за низкой художественной ценности, другие – потому что их больше не существует. Так, на карте не оказалось портрета Дэвида Боуи в исполнении Славы ПТРК.

Стоит отметить, что в Екатеринбурге уже несколько лет подряд проводится фестиваль «Стенография», в рамках которого появились многие из отмеченных Google работ.

Администратор, 08.01.2017, 14:55
Тэги: Искусство, Жизнь в городе, Новости
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