Главный редактор «Нашей Газеты» поздравляет лучших в мире женщин с 8 Марта

Печально, считает Антон Тримайлов, что где-то есть непоздравленные девушки в этот чудесный день.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.03.2017

Главный редактор «Нашей Газеты» Антон Тримайлов встал пораньше, побрился, надел самую красивую рубашку, купил шариков и цветов, и написал обращение к жительницам Екатеринбурга. Начал, как и водится у начальников высокого уровня, с официальной части.

- По статистике, в 14% организаций России вообще никак не празднуют 8 марта. Такие цифры предоставили социологи накануне Международного женского дня. То есть в каждом седьмом офисе это был обычный рабочий день, без цветов, конфет, шариков и пусть неуклюжих, но искренних поздравлений.

Скепсис по отношению к 8 марта выражают многие. Кому-то этот праздник кажется казенным, кому-то нудной повинностью – особенно мужчинам, как это ни печально.

Рената Литвинова на своем концерте в Екатеринбурге 7 марта сказала: «У нас самые лучшие и замечательные женщины», и тут же добавила в свойственной ей манере: «А вот к мужчинам есть вопросы...» И вот я с ней согласен по обоим пунктам.

Дорогие наши, вы и правда самые лучшие, самые красивые, самые умные и просто замечательные, все и безо всяких исключений. И вы уж простите наши неловкие поздравления, сбивчивые тосты и, возможно, банальные подарки. Мы вас, правда, очень любим, и давайте договоримся: мы будем над собой работать, чтобы каждый день чуть больше соответствовать таким недостижимым вам. Спасибо, что вы рядом и поддерживаете нас во всем: хоть в войне, хоть в работе, хоть в хоккее до четырех утра. Вы видели нас слабыми и поддерживали, видели сильными и безрассудными. Вы каждый день делаете нас и весь мир лучше и прекраснее, без вас все давно бы уже полетело в тартарары.

И еще очень круто, что благодаря протестам тех первых борцов за права женщин этот праздник выпал на весну – это ему очень подходит. По сути это и есть настоящий праздник наступления весны, а не «какая-то» Масленица. В конце концов, весна – она тоже женского рода.