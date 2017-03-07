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Тест «Насколько вы умны и красивы», посвященный 8 Марта
10:00, сегодня1
Парикмахер, учитель, домозяин и мастер по маникюру: мужчины, которые в Екатеринбурге работают в «женских профессиях»
20:30, 07.03.2017
Проблема не в деньгах: почему финны не могут воплотить свои технологии при строительстве домов в Екатеринбурге
20:26, 07.03.2017
«Мальчику дверью оторвало пальчик»: в детсаду Екатеринбурга ребенок получил травму
20:10, 07.03.2017
Похудеть в Екатеринбурге легко: готовимся к пляжному сезону
Денег нет, ждем помощи из федерального бюджета: на создание центра «Эрмитаж–Урал» потребуется 300 миллионов
19:48, 07.03.20172
В Ирбите разбили машину директора музея изобразительных искусств
19:30, 07.03.20171
Конец рекордам: застройщики не верят, что в Екатеринбурге построят 1 млн квадратных метров жилья в 2017 году
18:46, 07.03.20174
Как купить мебель в Екатеринбурге дешево? Пять лайфхаков
В Верхней Пышме «ради прикола» молодые мамы показывали детям, как стравливать кошек, издеваясь над ними
18:30, 07.03.20174
За пройденный тест на ВИЧ жительницам Екатеринбурга будут дарить цветы
17:40, 07.03.20171
В Екатеринбурге закрываются легендарные бани на Куйбышева
17:35, 07.03.2017
В центре борьбы со СПИД прокомментировали заявление священника о конференции по ВИЧ в Екатеринбурге
17:34, 07.03.20172
Обвиняемого в получении взятки чиновника МУГИСО оставили под домашним арестом
17:10, 07.03.2017
Екатеринбуржцы могут принять участие в подготовке Генплана развития города до 2035 года
17:00, 07.03.20171
В Екатеринбурге женщина продала квартиру знакомой пенсионерки без ее ведома
16:50, 07.03.20172
Торты с лицами, с укропом и классическое «отюльпанивание»: мужчины Екатеринбурга поздравили коллег по офисам с 8 Марта
16:40, 07.03.20171
В Екатеринбурге пройдут поминки по «Пассажу»
15:50, 07.03.20172
В Екатеринбург прибудут мощи и чудотворная икона святой Матроны Московской
15:36, 07.03.20171
Футболист «Урала» Чисамба Лунгу вместе с полицейскими поздравил женщин-водителей в Екатеринбурге
15:11, 07.03.20171
В Нижнем Тагиле в психбольницу увезли мужчину, пытавшегося вскрыть себе вены, сидя на светофоре
14:55, 07.03.2017
В Екатеринбурге сорвался конкурс на изучение грязи
14:55, 07.03.20171
В Екатеринбурге иномарка сбила пожилую женщину
14:17, 07.03.2017
«Это кощунство!» Прокуратура проверит принадлежащий Ройзману «Музей Невьянской иконы» по заявлению посетительницы
13:30, 07.03.20172
В Ревде водители поздравили женщин с 8 Марта огромной открыткой из 45 автомобилей
12:40, 07.03.20172
Ушел в школу и не вернулся: в Нижнем Тагиле пропал 15-летний подросток
12:24, 07.03.20171
Чтобы не ушла: в Каменске-Уральском мужчина с диагнозом ВИЧ заразил свою жену
12:15, 07.03.2017
Адвокат Евгении Чудновец – о ее освобождении: «Это можно расценивать как подарок к 8 марта»
12:00, 07.03.20171
Свирепая хищница покорила горожан: в зоопарке Екатеринбурга выбрали Зоомисс-2017
11:43, 07.03.20171
Многодетную екатеринбурженку арестовали за неуплату алиментов пяти детям
11:00, 07.03.20172
В Свердловской области полицейский застрелил кабана, спасая егеря
10:16, 07.03.20171
Тренировочные базы к ЧМ-2018 в Екатеринбурге запустят осенью 2017 года
09:27, 07.03.20171
Естественный свет и комнаты для кормления детей: Роспотребнадзор подготовил новые требования к условиям труда женщин
09:09, 07.03.2017
В Свердловской области мужчина зарезал подругу и выкинул труп на пешеходную дорожку
08:42, 07.03.20172
Екатеринбурженка в США: «Больше всего американцы боятся двух вещей – потерять хорошую работу и попасть в больницу»
08:30, 07.03.20172
В страшной аварии на ЕКАД погибли два человека, еще пять пострадали
08:21, 07.03.2017
Евгению Чудновец тайно вывезли из колонии Нижнего Тагила
23:40, 06.03.20172
Разыскивается мужчина, подозреваемый в одном из самых громких преступлений в Екатеринбурге
20:55, 06.03.20173
В Екатеринбурге подростки избили мужчину, который пригласил их в гости
20:30, 06.03.20173
ФК «Урал» оштрафуют за матерные кричалки фанатов
20:00, 06.03.2017
Не платишь алименты - дети могут взять квартирой: тагильчанка хочет отсудить двушку у своего горе-папаши
19:30, 06.03.20171
«Одному не потянуть»: екатеринбургский бизнесмен Дмитрий Панов продаст фазанью ферму
19:03, 06.03.20171
В конце весны в Ельцин Центре пройдет выставка, посвященная победе екатеринбуржца Сергея Карякина на ралли «Дакар»
18:45, 06.03.20173
«Мы вам ничего не должны»: рабочие Минобороны России в Екатеринбурге пожаловались на невыплату зарплаты
18:38, 06.03.20171
Держитесь подальше ото льда: спасатели начали патрулировать водоемы Свердловской области
18:30, 06.03.20173
В пожаре в «Доме ветеранов» на Бардина погибла спящая женщина
18:20, 06.03.2017
Найти и обезвредить: в «Кольцово» задержали партию абрикосов, изюма и миндаля
18:00, 06.03.20172
В Екатеринбурге суд решит судьбу 12-летней беременной цыганки
17:55, 06.03.20173
«На белой футболке не должно быть желтых подмышек, забудьте о грязной голове»: стилист Александр Рогов о модных трендах
17:46, 06.03.2017
К 8 Марта студентка из Екатеринбурга выпустила открытки, которые нарисовали дети из детских домов
17:27, 06.03.20171
В Екатеринбурге напротив КРК «Уралец» появится 30-этажная высотка
16:43, 06.03.20173
На Эльмаше обстреляли «Фольксваген Тигуан» с девушкой за рулем
16:40, 06.03.20171
Недостроенный небоскреб Opera Tower рядом с «Антеем» на Малышева пустят с молотка
16:36, 06.03.20173

Тест «Насколько вы умны и красивы», посвященный 8 Марта

Тест «Насколько вы умны и красивы», посвященный 8 Марта
16+
Фото: архив «Нашей Газеты»
Викторина для девочек и их поклонников.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.03.2017

В этот праздничный день за утренней чашкой кофе, которую, надеемся, вам принесли в постель, а может, вместе с бокалом шампанского, предлагаем вам проверить, насколько вы умны и красивы. Да, да, современные технологии позволяют по вашим ответам определить тип внешности и предпочтения респондентов.

Рискнете проверить наш рентген? Тогда - крибле, крабле, - бумс! Начинаем.

Тест от «Нашей Газеты» Хорошо ли вы знаете вашу маму?

Галина Исакова, 08.03.2017, 10:00
Тэги: Новости дня, Психология, Женщины
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Горожанин08 марта 2017, 09:40
Отличный тест!
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