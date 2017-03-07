Тест «Насколько вы умны и красивы», посвященный 8 Марта

Викторина для девочек и их поклонников.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.03.2017

В этот праздничный день за утренней чашкой кофе, которую, надеемся, вам принесли в постель, а может, вместе с бокалом шампанского, предлагаем вам проверить, насколько вы умны и красивы. Да, да, современные технологии позволяют по вашим ответам определить тип внешности и предпочтения респондентов.

Рискнете проверить наш рентген? Тогда - крибле, крабле, - бумс! Начинаем.

Тест от «Нашей Газеты» Хорошо ли вы знаете вашу маму?