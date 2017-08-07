Лунное затмение над Екатеринбургом: фото горожан

Минувшей ночью лунный диск скрылся на четверть.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017
В ночь на 7 августа жители Екатеринбурга и Свердловской области наблюдали второе и последнее лунное затмение в 2017 году. Тень Земли закрыла диск нашего естественного спутника на четверть, всего явление длилось около двух часов. Затмение было неполным.
- В ночь на 13 августа екатеринбуржцев ждет еще одно небесное явление: самый яркий и обильный звездопад в году. Земля войдет в метеорный поток Персеиды, частицы которого будут сгорать в атмосфере с частотой до 100 метеоров в час.