Тест «Кто вы - котенок, котик или котище» ко Всемирному дню кошек

Сегодня праздник всех пушистых, подвижных, ленивых и игривых котиков. С чем мы вас и мяу!

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017

Без котиков жизнь уже представить себе невозможно: даже если у вас нет пушистого животного в квартире, котики догонят вас на работе, в соцсетях, в новостях и лентах друзей. Во вторник, 8 августа, отмечается Всемирный день котов и кошек, в России "кошкин" день - это еще и 1 марта. В Польше и Японии котам отдают должное в феврале, в США - в октябре.

На международном уровне World Cat Day празднуют в августе – с 2002 года. Цель праздника - не только чествование пушистых домоседов, но привлечение внимания к проблеме бездомных котов и кошек. Кстати, около 80% всех жителей Земли держат домашнее животное, и более половины из них отдали свое предпочтение именно кошкам, на втором месте идут собаки.

Лама генсека Брежнева

Например, про кота Леонида Брежнева с удовольствием рассказывают мистические истории, проверить которые сложно. Так или иначе, во время путешествия в Индию Леонид Ильич получил в подарок кота от самого Далай-Ламы.

Черного красавца с легкой руки так и назвали, Лама, хотя мнение настоящего Ламы по этому поводу неизвестно. В любом случае, кот, получивший, так сказать, трансцендентальное имя, должен был выполнять функции талисмана-оберега для высокого руководителя.

Согласно легенде, именно домашний Лама предупредил хозяина своим поведением о готовящемся покушении 1969-го года, когда машину генерального секретаря расстрелял преступник, а сам Леонид Ильич решил поехать в другом автомобиле. Необыкновенную связь кота Ламы и Леонида Брежнева часто любят подтверждать тем фактом, что оба ушли из жизни в 1982-м году.

Американскими врачами было установлено, что владельцы кошек на 40% реже страдают от болезней сердца, также у них реже случаются инфаркты и инсульты.

Везде ли кошки говорят "мяу"

В России – мяу.

В Дании – миав (miav).

В Англии – мио (meow).

Во Франции – миаоу (miaou).

В Японии – ньян-ньян или ниаа-ниаа (nyan nyan/nyaa nyaa).

В Испании – миао (miao).

В Швеции – мьян-мьян (mjan mjan).

В Турции – мийав (miyav).

В Латвии – нау-нау.

Кошка мурчит

В России – мррр.

В Дании – пьерр (pierr).

В Голландии – пррр (prrr).

В Англии – пурр (purr).

В Финляндии – хрр (hrr).

Во Франции – ронрон (ronron).

В Германии – ср (sr).

В Венгрии – доромб (doromb).

В Японии – горо горо (goro goro).

В Испании – ррр (rrr).

Подозвать кошку

В России – кис-кис.

В Дании – киссар-киссар (kissar-kissar).

В Голландии – поес поес/пс пс пс (poes poes/ps ps ps).

В Англии – пусс-пусс, пусси-пусси.

Во Франции – мину-мину, би бисс (bi biss).

В Германии – мьетз-мьетз (mietz – mietz).

В Греции – пс-пс-пс (ps-ps-ps).

В Венгрии – кик-кик(cic-cic).

В Италии – вьени рикио (vieni ricio).

В Испании – мису-мису (misu misu).

В Швеции – кисс-кисс (kiss-kiss).

В Турции – писси-писси (pissy-pissy).

"Наша Газета" составила не очень серьезный тест, посвященный котам и котам.

Внимание! Картинки к общим вопросам не всегда соответствуют упомянутым в них породам.

Читайте также - «Гавкает, грызет кости и признает только хозяина»: уникальный кот живет в квартире екатеринбуржца.

Другие тесты НАШЕЙ - здесь