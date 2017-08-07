Тест «Кто вы - котенок, котик или котище» ко Всемирному дню кошек

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017
Без котиков жизнь уже представить себе невозможно: даже если у вас нет пушистого животного в квартире, котики догонят вас на работе, в соцсетях, в новостях и лентах друзей. Во вторник, 8 августа, отмечается Всемирный день котов и кошек, в России "кошкин" день - это еще и 1 марта. В Польше и Японии котам отдают должное в феврале, в США - в октябре.
На международном уровне World Cat Day празднуют в августе – с 2002 года. Цель праздника - не только чествование пушистых домоседов, но привлечение внимания к проблеме бездомных котов и кошек. Кстати, около 80% всех жителей Земли держат домашнее животное, и более половины из них отдали свое предпочтение именно кошкам, на втором месте идут собаки.
Лама генсека Брежнева
Например, про кота Леонида Брежнева с удовольствием рассказывают мистические истории, проверить которые сложно. Так или иначе, во время путешествия в Индию Леонид Ильич получил в подарок кота от самого Далай-Ламы.
Черного красавца с легкой руки так и назвали, Лама, хотя мнение настоящего Ламы по этому поводу неизвестно. В любом случае, кот, получивший, так сказать, трансцендентальное имя, должен был выполнять функции талисмана-оберега для высокого руководителя.
Согласно легенде, именно домашний Лама предупредил хозяина своим поведением о готовящемся покушении 1969-го года, когда машину генерального секретаря расстрелял преступник, а сам Леонид Ильич решил поехать в другом автомобиле. Необыкновенную связь кота Ламы и Леонида Брежнева часто любят подтверждать тем фактом, что оба ушли из жизни в 1982-м году.
Американскими врачами было установлено, что владельцы кошек на 40% реже страдают от болезней сердца, также у них реже случаются инфаркты и инсульты.
Везде ли кошки говорят "мяу"
В России – мяу.
В Дании – миав (miav).
В Англии – мио (meow).
Во Франции – миаоу (miaou).
В Японии – ньян-ньян или ниаа-ниаа (nyan nyan/nyaa nyaa).
В Испании – миао (miao).
В Швеции – мьян-мьян (mjan mjan).
В Турции – мийав (miyav).
В Латвии – нау-нау.
Кошка мурчит
В России – мррр.
В Дании – пьерр (pierr).
В Голландии – пррр (prrr).
В Англии – пурр (purr).
В Финляндии – хрр (hrr).
Во Франции – ронрон (ronron).
В Германии – ср (sr).
В Венгрии – доромб (doromb).
В Японии – горо горо (goro goro).
В Испании – ррр (rrr).
Подозвать кошку
В России – кис-кис.
В Дании – киссар-киссар (kissar-kissar).
В Голландии – поес поес/пс пс пс (poes poes/ps ps ps).
В Англии – пусс-пусс, пусси-пусси.
Во Франции – мину-мину, би бисс (bi biss).
В Германии – мьетз-мьетз (mietz – mietz).
В Греции – пс-пс-пс (ps-ps-ps).
В Венгрии – кик-кик(cic-cic).
В Италии – вьени рикио (vieni ricio).
В Испании – мису-мису (misu misu).
В Швеции – кисс-кисс (kiss-kiss).
В Турции – писси-писси (pissy-pissy).
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