Екатеринбургскую фигуристку Юлию Липницкую, завершившую карьеру, позвали работать в «Бургер Кинг»

Спортсменку в сети фастфуда назвали "соответствующей ценностям куриной грудки".
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017
Директор по коммуникациям сети фастфуда "Бургер Кинг" Иван Шестов пригласил фигуристку Юлию Липницкую на работу.
Чемпионке Олимпиады-2014 в Сочи предложили стать директором по продукту "Чикен филе". В приглашении говорится, что Юлия "соответствует ценностям куриной грудки". Если Липницкая согласится, в ее обязанности будет входить организация промо-мероприятий и сотрудничество с фондами по борьбе с анорексией и ожирением, сообщает ЕАН.
Напомним, 19-летняя спортсменка решила завершить карьеру после трехмесячной борьбы с анорексией, от которой девушка лечилась в немецкой клинике.
- Ранее Липницкой предложили стать спортивным журналистом в Челябинской области.
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