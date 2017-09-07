Клоун стал еще страшнее: рецензия на фильм «Оно»

В триллере не обошлось без юмора и любовной линии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017

Поскольку леденящая душу история об убивающем детей клоуне уже выходила на экраны в 1990 году, режиссеру фильма "Оно" образца 2017 года Андресу Мускетти нужно было изрядно постараться, чтобы ремейк как минимум не выглядел хуже.

В основе сюжета – история о подростках, пытающихся разгадать страшную тайну: в городе Дерри каждые 27 лет отмечается настоящий всплеск исчезновений детей. Решившись найти пропавших, подростки исследуют самые опасные места родного городка: систему коллекторов, сгоревший дом, глубокий колодец, где лицом к лицу сталкиваются со своими страхами. При этом главные герои раскрыты довольно неплохо, поэтому им веришь и переживаешь за них.

Несмотря на то, что, по сюжету, действие фильма разворачивается в конце 80-х, проблемы, волнующие героев фильма выглядят довольно современно, так как касаются извечных тем: отношения полов, конфликты с родителями, травля в школе. И хотя атмосфера тех лет воссоздана до мельчайших подробностей, многие вещи показаны современным киноязыком. Так, диалог компании школьников, предвкушающих длинные летние каникулы, напоминает разговоры героев "Американского пирога".

По законам жанра, зрителей погружают в происходящее постепенно. В фильме нашлось место и смешным диалогам, и романтической истории главных героев. Правда, о том, что в картине является главным злом, нам объясняют уже в самом начале. Причем Клоун Пеннивайз хоть и сохранил узнаваемые черты, но, по сравнению с предыдущей экранизацией, выглядит более монструозно.

Дополнительную атмосферу тревожности придают родители героев. В фильме все взрослые показаны если не явными психами, то, как минимум, людьми со странностями.

Операторская работа выполнена весьма достойно. Красота дикой природы американского захолустья показана в полном объеме, а многочисленные планы в полутемных подземельях коллекторов и колодцев не выглядят однообразно.

Однако в целом создателям "Оно", за исключением нескольких моментов, не удалось избежать штампов, свойственных всем современным хоррорам. Хотя, возможно, такой задачи и не стояло.

А еще в современном варианте "Оно" гораздо больше крови. Но все же режиссер не ушел в крайности. По-прежнему основная ставка сделана не на фонтаны крови и оторванные конечности (хотя это тоже есть в фильме), а на психологическую составляющую и гнетущую атмосферу.

В целом получилось добротное кино. Кажется, режиссеру Андресу Мускетти удалось справиться со своей главной задачей: осовременить старую историю легендарного триллера. Интересно, что писатель Стивен Кинг, уже посмотревший фильм, остался доволен работой. Так что рекомендуем "Оно" всем любителям пощекотать нервы. Получилось страшно и атмосферно.

7 баллов из 10.

Благодарим за просмотр кинотеатр "Континент Синема".