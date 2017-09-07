Проверим, какие вы граммар-наци: тест на знание русского языка и правописание от НАШЕЙ

Узнаем, все-таки звонИт или звонИт, ставится ли запятая после причастий, а также ошибаются ли певцы в своих текстах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017

В пятницу, 8 сентября, в России отмечается международный День грамотности. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году. В 2017 эту дату справляют уже в 52-й раз.

Международный День грамотности отмечают те, кто только начинает познавать ее азы или уже давно "грызет" гранит науки, а также те, кто делится знаниями с детьми и студентами. В некоторых городах, селах и поселках России проводят олимпиады и викторины по русскому языку, преподают уроки грамотности в библиотеках, раздают книги. В свою очередь, НАША приготовила для вас небольшой тест из 10 довольно несложных, но часто возникающих вопросов. ТОрты или тортЫ, мой кофе или мое, экспрессо или эспрессо – сможете за пару секунд правильно ответить? Если да – поздравляем вас, вашего знания русского языка вполне хватает для общения с окружающими, которые весьма высокого о вас мнения.

Пройдите НАШ тест, проверьте свое знание великого и могучего, будем ждать в соцсетях ваших результатов, делитесь с друзьями!

Другие интересные тесты НАШЕЙ:

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