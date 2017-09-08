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Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн

Соцсеть "ВКонтакте" изменит дизайн
16+
Фото: блог "ВКонтакте"
Нововведения коснутся мобильного приложения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.09.2017

Социальная сеть "ВКонтакте" готовится к изменению дизайна мобильного приложения. Сообщение об этом появилось в блоге компании.
 
Главный дизайнер соцсети Павел Князев рассказал, что "ВКонтакте" предлагает все больше опций, в которых можно запутаться. В мобильном приложении можно делать почти все, что можно и в полной версии сайта, однако в первом случае функции могут затеряться в боковом меню. 
 
 
Поэтому было решено изменить внешний вид мобильного приложения. Так, будет возвращен ряд кнопок в нижней части экрана, которые позволят быстро переходить в разделы, используемые наиболее часто. Этот ряд, называемый "таббар", убрали в 2012 году. Боковое меню в мобильной версии будет скрыто. 
 
 
Кроме этого, пользователи смогут увидеть, сколько человек просмотрели пост в ленте новостей, при этом, чтобы прочитать текст, пользователь должен будет его выбрать. До этого в ленте будут отображаться только карточки, что должно упростить поиск информации. Значок "лайк" изменит цвет и станет красным. 
 
  • Изменится и плеер: экран проигрываемой песни станет центральным, переход к тексту или списку композиций будет осуществляться одним движениям. Маски песен станут меньше.
  • Когда именно нововведения будут реализованы, неизвестно. По словам Князева, это произойдет "скоро".

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Маша Шмурыгина, 09.09.2017, 17:22
Тэги: Интернет, Фото
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