«Не ходите дети…»: Рецензия на фильм «Конг: Остров черепа»

Мощное, атмосферное и динамическое действо

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017

А ведь предупреждал нас Корней Иванович! И на счет Африки, и про горилл, и даже на счет больших злых крокодилов, а все нас жажда познания не отпускает – куда угодно готовы залезть на свою голову. Да и кто читал Чуковского в США? Правильно, никто.

1973 год. Американцы покидают Вьетнам, в Вашингтоне в это время царит полный бардак, и в такой ситуации группа каких-то странных ученых пытается выбить финансирование очень мутной экспедиции на затерянный остров в Тихом океане, о местоположении которого стало известно всего пару дней назад. Парни в Белом доме, естественно, лезть в это не хотят, потому ученые включают последний аргумент: «если не мы, то русские». А там на острове, наверняка, и нефть, и алмазы, и ценный птичий помет.

В помощь ученым выписали роту опытных морпехов во главе с бравым полковником Пакардом (Сэмюэл Л. Джексон), британского шпиона (Том Хиддлстон), фотограф Life (Бри Ларсон) и еще бригада геологов. И весь этот табор вместе с вертолетами погрузился на танкер и двинул в закат.

Остров – совершенно изолированный, на него очень трудно попасть и практически невозможно выбраться, и естественно, что эволюция тут шла своим чередом, причем с явным уклоном в гигантизм. Но прибывшим в этом разбираться некогда – им надо опыты проводить. Опыты проводятся своеобразно: на острове устраивается ковровая бомбардировка. И тут, в самый разгар веселья, на горизонте появляется знакомый (нам) силуэт…

А после весьма прохладного приема и очень крупных потерь выясняется, что Кинг-Конг – еще не самое ужасное, что есть на острове. Задача теперь предельно ясна – с минимальными потерями выбраться из этого проклятого места.

В истории про гигантскую гориллу довольно сложно изобрести что-то новое, но в данном случае авторы фильма неплохо постарались. Вселенная Кинг-Конга создана в максимально ярких красках и деталях, и чем-то даже напоминает «Таинственный мир» сэра Конана Дойля.

Что касается сюжета, то, несмотря на прямолинейность и некоторые нестыковки, он не лишен главного – неплохой интриги и не слишком навязчивого драматизма. Собственно, интрига кроется не в том, смогут ли пришельцы выбраться с острова, а в характерах самих персонажей. И тут мы переходим к актерской игре.

Главная актерская работа в картине – это полковник Пакард в исполнении Сэмюэла Л. Джексона. Старый вояка терзаемый комплексами и обидой за поражение во Вьетнаме. Кинг-Конг для него становится своеобразным «моби-диком» – монстром, убив которого, полковник разом покончит со всеми своими страданиями.

Как ни странно, немного драматизма досталось и на долю нарисованного Кинг-Конга. В фильме довольно подробно рассказывается его история и то, почему он стал таким. Это уже не просто большая тупая обезьяна – это измученная и тоскующая душа. И ярость Кинг-Конга уже имеет понятные причины и мотивацию.

Выделить кого-то из остальных персонажей не так просто, так как на них режиссер решил внимание особенно не заострять, чтобы не отвлекать от основного противостояния. Но все они представляют собой живых людей со своей историей. Особенно запомнился пилот вертолета в исполнении Тоби Кеббела – отлично отыграл.

Том Хиддлтон был прекрасен. Весь фильм он ходил с печальными голубыми глазами и силился понять, как он тут вообще оказался. То же самое можно сказать про Бри Ларсен – взяли строго, чтобы завлечь мужскую аудиторию.

Но самая важная часть фильма – это, конечно, эпичная битва Кинг-Конга со всей нечистью, которую остальные герои емко называют «черепозаврами». Они-то как раз и похожи на огромных крокодилов, у которых есть только две передние лапы.

И вот тут-то широкая душа Питера Джексона развернулась так, что мало не покажется, снято все так, что зрители разве что не подпрыгивали в креслах – настолько все великолепно смотрелось. Разумеется, наблюдать за всем этим лучше всего в 3D для пущего эффекта.

«Конг: Остров черепа» наполнен довольно остроумными киноцитатами, но останавливаться на них подробно особого смысла нет, дабы не разводить повествование. Кто знает – тот увидит.

А еще очень понравился саундтрек – добротные рок-хиты конца 60-х с толком и по делу.

«Конг: Остров черепа» представляет собой мощное, атмосферное и динамическое действо с нужной долей саспенса и хорошей порцией драматизма. Есть мелкие придирки к логике сюжета и отдельным актерским работам, но в целом Джексон не подвел.

8 баллов из 10.

Благодарим за просмотр кинотеатр «Пассаж-Синема»