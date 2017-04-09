Мисс Екатеринбург 2006 об изнанке конкурса: о победе за интим и искусственных грудях

Дарья Дементьева пообещала ответить даже на самые неудобные вопросы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.04.2017

Весьма необычный эксперимент проводит Дарья Дементьева, победительница конкурса «Мисс Екатеринбург 2006». Она пообещала абсолютно честно (пусть, по ее словам, иногда со внутренним протестом) ответить на все возможные вопросы об изнанке конкурса.

Мы приготовили для вас список самых интересных (хотя бы судя по комментариям к материалам НАШЕЙ о конкурсе) вопросов. И, естественно, ответов на них.

Первый вопрос, который задали Дарье, был вполне ожидаем. Он имел целью выяснить, есть ли на конкурсе победы «через постель». И, что немаловажно, прошла ли через это сама Дарья.

- Ну конкретно на мисс екб нет генерального спонсора, который определял бы политику партии, конкурс самостоятельный, больше половины членов жюри — женщины, за нравственностью участниц следят очень жестко. Более того, если есть среди конкурсантов девочки с, скажем так, родителями, которые потенциально могут оказать давление на жюри, могут слить во время подготовки и отношение к ним может быть скорее негативно предвзятым. Там не предлагают, не предлагали, и пока конкурсом руководит эта дирекция, предлагать точно не будут никаких быстрых "лифтов" к короне. (тут и далее сохранена орфография автора)

Также многих интересовала судьба вышедших в «утиль» Мисс Екатеринбург.

- Вариантов на самом деле всего 2: есть девочки, которые изначально мечтали о короне и модельной карьере, они становятся моделями а затем выходят замуж и рожают детей. Замуж выходят (предваряя вопросы) не всегда за людей обеспеченных. Мисс екб — это как выиграть школьную олимпиаду — приятно, но на дальнейшей жизни не сказывается никак. Разве что появляется, не скрою, ощущение лёгкой "особенности" ну и планка требований к жизни и своему месту в ней повышается, что–то вроде ответственности из серии доказать, что тебя выбрали не зря.

На вопрос о том, может ли она отгадать будущую победительницу, Дарья отвечает однозначно - может.

- Да, все 10 лет угадывала победительницу, её на самом деле почти всегда видно, но только во время прогонов. Светится что–ли. А во время кастинга бывает, тебе очень внешне понравился девочка, но на поверку оказывается нулевой, ооочень тупой к примеру, либо прынцессой с непонятно с чего завышенной самооценкой при том что на сцене она абсолютно деревянная. Короче, конкурс красоты –это конкурс харизмы, так как накрашенные, уверенные в себе и хорошо двигающиеся — мы все красивые. На меня например во время моего участия никто не ставил вообще, ходила я в рваных джинсах и слушала КИШ, была на пике подросткового возраста XD, но смогла зажечь.

На вопрос об алкоголе на площадке уже не столь однозначный ответ.

- По собственному желанию кто–то и может стопку выпить в туалете, но это всегда очень плохая идея, если увидит дирекция — можно забыть даже о 20–ке, сразу вылет. Там такой дичайший стресс, что лучше ходить прямо и быть в трезовом уме все время. Девочки часто во время финала в обморок рушатся, нервы, перенапряг, духота, софиты и тд. Под наркотиками никого нет — это сразу дисквалификация. На мисс россии и взять то негде — там как в армии живешь, все посылки досматривают.

И, наконец, вопрос, на который Дарья не смогла ответить вообще - настоящие ли груди у участниц.

- На мисс Р и Екб изначально стоит условие, что девочки должны быть без искусственных преобразования, но на это часто закрывают глаза. Тем более шрамы под микроскопом искать никто не будет а делают сейчас хорошо, так что в целом — пофиг, тем более грудью единой не выиграть.