Две точки и десятки красочных залпов: фото салюта в День Победы в Екатеринбурге

Салют начался под знаменитую песню Льва Лещенко.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017

Празднование 72-й годовщины со дня Великой Победы по традиции завершилось красочным фейерверком. Он начался в 22:30 сразу после завершения гала-концерта, на котором горожане смогли вживую услышать песню «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.

Выступление Лещенко транслировали на трех экранах в режиме онлайн. Сцена, где выступал артист, стояла позади них. Как оказалось, не все горожане оценили этот прием. Некоторым показалось, что выступление показывали в записи и исполнитель в Екатеринбург так и не приехал.

На фото: Лев Лещенко поет на сцене возле Драмтеатра (9 мая 2017 года)

Сначала военные 28-й мотострелковой бригады дали 30 залпов из шести 76-миллиметровых орудий ЗИС-3 и артиллерийских установок на базе автомобиля КамАЗ. После этого начался сам праздничный фейерверк. Военные стреляли с двух точек – с земли и понтона, установленного на городском пруду.

Для огненного шоу использовали фейерверки типов «Фиалка», «Ассоль», «Вега». По традиции фейерверк синхронизировали с музыкой. К этому событию подготовили партитуру с музыкой военных лет в современной обработке.