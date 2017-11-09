Демо-версия Шерлока: рецензия на «Убийство в «Восточном экспрессе»»

Роль Джонни Деппа краткая, но впечатляющая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017

С тех пор, как 1 января 1934 роман Агаты Кристи "Убийство в «Восточном экспрессе»" увидел свет, чего с ним только не делали. Снимали полнометражные фильмы, телесериалы, адаптировали сюжет романа к аниме, мультфильмам и даже создали компьютерную игру. И вот режиссер Кеннет Брана, которого российский зритель, скорее всего, знает не по снятым им фильмам, а по роли профессора Локонса из "Гарри Поттера и Тайной комнаты", снова взялся за легендарный детективный сюжет.

Пример с самовлюбленным профессором Локонсом будет еще забавнее, если вы узнаете, что Брана, как правило, сам играет главные роли в собственных фильмах. И не в каких-то там второстепенных картинах, а, например, в "Гамлете" и "Макбете". Аналогичным образом Кеннет Брана поступил и в "Восточным экспрессе", сыграв Эркюля Пуаро – гениального детектива, способного раскрыть любое преступление.

Кеннет Брана в образе Эркюля Пуаро собственной персоной. Фото: Кинопоиск

Радует, что режиссер не стал издеваться над классикой и сделал каноническую завязку: тринадцать пассажиров едут в поезде, одного убивают, а детективу нужно распутать клубок и раскрыть преступление. Под подозрением находятся все. На этом месте нужно притормозить, потому что каждая следующая минута сюжета, упомянутая здесь, – спойлер. Скажем лишь, что роман Агаты Кристи стал классикой не просто так, и если вы его не читали, развязка фильма вполне способна вас потрясти.

Кроме того, Брана бросил вызов "Восточному экспрессу" 1974 года, который снимал сам Сидни Люмет: режиссер "12-ти разгневанных мужчин". Чтобы не ударить в грязь лицом, Брана собрал звездный актерский состав в лице Джонни Деппа, Пенелопы Крус и Уиллема Дефо и использовал все технологические прелести киноиндустрии XXI века. Ставка сыграла – фильм получился красивым, атмосферным и щекочущим нервы. Режиссеру удалось сделать объемным каждого из тринадцати пассажиров поезда.

Так выглядят соседи по "Восточному экспрессу" в фильме 1974 года. Эркюль Пуаро - справа. Фото: Кинопоиск

Любопытно, что самым слабым актерским звеном оказался сам Кеннет Брана. Для главного героя фильма ему чуть-чуть не хватило харизмы. В его исполнении Эркюль Пуаро вышел скорее демо-версией Шерлока Холмса.

Благодаря писательскому гению Агаты Кристи и опыту Брана в бережной экранизации английской классики картину "Убийство в «Восточном экспрессе»" на сегодняшний день можно назвать лучшим детективом 2017 года. По крайней мере, до выхода "Снеговика" Томаса Альфредсона.

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