«Обидно, что многие идут на »Матильду« из-за »клубнички": режиссер Алексей Учитель представил свой фильм в Екатеринбурге

Он рассказал, как "антиреклама" от Поклонской сказалась на прокате.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017

Режиссер Алексей Учитель вечером 9 ноября побывал в Екатеринбурге, где представил свою "Матильду" и ответил на вопросы не только журналистов, но и обычных горожан.

"Картина потеряла потенциальных зрителей"

– Довольны ли вы прокатом картины?

– Как любой режиссер, до конца довольным не буду никогда. Объективно цифры очень неплохие. Как мне сказал Эрнст: "Все это – эксперимент". Депутат Поклонская сделала "антирекламу" нашей "Матильде". Да, о кино много говорили, были скандал, обсуждения. Но в итоге вышло так, что все зрители идут именно из-за "клубнички", а в итоге выходят разочарованными, потому что ничего "такого" в моем кино нет. Все оценивается под впечатлением от этого скандала. Также из-за ситуации и Поклонской перед самой премьерой все вдруг как обрезало: не стало обсуждений, каналы отказались от пиар-компании. Хотя у нас были договоренности с НТВ, ТНТ, "Первым каналом", к Урганту в гости должны были актеры прийти. Даже премьеру в Мариинском театре никак не осветили, хотя это было масштабное событие. И если крупные города, как Петербург, Москва, Екатеринбург знают о премьере, то в других местах о ней никто не рассказал, картина потеряла потенциальных зрителей из-за информационного вакуума.

– Еще планируете связать какие-то свои проекты с судьбой царской семьи?

– В ближайшие 3-4 года точно нет. "Матильды-2" не будет. Хотя мне предлагали с теми же героями, но во времена революции. Но я считаю, что мне делать этого не надо. Дело не только в прокате "Матильды". Я боюсь, что молодое поколение режиссеров могут просто испугаться этой темы, посчитать ее запретной, побояться такого же сопротивления и скандалов. Я провел колоссальную борьбу за выход картины в прокат. В итоге, чему я рад, все-таки победил разум.

– Вы говорили, что "кровавый" и "безвольный" – не самые справедливые характеристики Николая II. А какие тогда?

– Когда мне предложили снять кино про Кшесинскую, я отказался. Мне было неинтересно главной героиней делать балерину, хоть я и снимал раньше на эту тему. А вот про императора – другое дело. Когда мы работали над проектом "Дно", о станице в московской губернии, то прочитал много материалов про императора, его семью, революцию. И во многих текстах, фильмах, книгах император представлен как безвольный слабый человек, который подчинялся мнению женщин. А мне захотелось посмотреть, как складывался его характер, каким он был в молодом возрасте, что повлияло на него. Хотел показать его не как императора, статую, а как живого человека, который может влюбиться, переживать, ошибаться, донести до зрителя человеческие черточки Николая II. Ведь он был очень хорошим правителем, 17 лет на троне. И при нем Россия была одной из самых продвинутых стран: у нас открыли детские сады и ясли, стали активно изучать английский и многое другое. Для меня император был мягким, интеллигентным и очень умным человеком.

"Люди думали, что идти в кино опасно"

– Слышали о том, что в Екатеринбурге в кинотеатр на УАЗике с газовыми баллонами въехал мужчина, который выступал против "Матильды". Как думаете, почему это произошло?

– Да, слышал, что это был православный активист. После этого в Петербурге было еще два акта (сожгли машину нашего адвоката и закидали офис "коктейлями Молотова"). Это было начало новой стадии. До этого высказывания Поклонской я воспринимал с улыбкой, иронично и спокойно. Но когда начались эти вещи… Это стало терактом с целью нас запугать. Две крупные сети отказались от проката. В итоге люди думали, пойти им в кино или это опасно – вот что самое ужасное. Все наши обращения сыграли роль, нас в итоге выпустили в прокат, МВД усилило охрану.

– Вы ожидали еще подобного?

– Я думал, что будет больше протестов, что придут с плакатами "Долой "Матильду", сгорите в огне!". Очень боялся звонков о минировании, после которых всех будут выводить из кинотеатров. Но за все время проката, а это больше двух недель, ничего серьезного не происходило. А вообще такие люди позорят православие, проявляя агрессию. Это не мы, а они.

– Чувствуете ли свою вину в произошедшем?

– Ответственность чувствую. И я сделал все, чтобы прокат прошел нормально. История со скандалом длится уже год. Психологически очень непросто. Вообще обидно, что нет диалога с церковью, с православными. Я призывал патриарха посмотреть кино, но не думаю, что он посмотрел, также, как и Поклонская, зато высказывались против. Я за диалог, готов все обсудить со всеми желающими.

– Были ли вырезаны какие-то сцены из фильма из-за давления на вас?

– Ничего из картины, ни кадра, ни сцены я не поменял из-за шумихи. Конечно, пришлось что-то убрать при монтаже, потому что старался выпустить версию не более 2 часов. Но будет еще и телевизионная версия – 3 серии на 4 часа. Где покажут ее – пока сложно ответить, рассчитываю на "Первый канал", с ними договоренности определенные были. В фильме полностью остались основные герои, сюжетная линия, а вот второстепенных стало меньше. Например, есть любимая актриса, Галина Тюрина, у нее роль без слов в фильме, а в сериальной версии она появится в 2 эпизодах.

– Планируете показывать фильм только в России?

– "Матильдой" уже заинтересовались за границей, в Европе, в Германии, но там хотят ТВ-версию. Показ 30-минутного отрывка прошел в рамках финала международного конкурса высокобюджетных драматических сериалов в Каннах. И впервые в ТВ-формате была выбрана Россия.