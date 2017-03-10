Экстремал из Екатеринбурга устроил смертельный трюк на краю небоскреба в Гонконге

Высота небоскреба - 70 метров.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.03.2017
Экстремал из Екатеринбурга Олег Шерстяченко в начале марта устроил опасный трюк на краю небоскреба в Гонконге. Видео «номера» молодой человек опубликовал на канале YouTube.
На видео молодой человек прыгает и бегает по самому краю небоскреба, кувыркается, встает на руки, опираясь на бордюр высотки, ходит на руках, висит на одной руке, полностью выпрямившись, и просто лежит, свесив руку и ногу с края 70-метрового здания.
Причем свои трюки екатеринбуржец выполняет без страховки, ежесекундно рискуя упасть с головокружительной высоты.
- 25-летний Олег занимается руфингом и паркуром несколько лет, в Сети он больше известне как Олег Крикет, сообщает Ura.ru. Екатеринбуржец выполнял подобные трюки на высотках в России, Германии, Франции, ОАЭ и в других государствах.
- В конце 2016 года Олега арестовала полиция Торонто из-за очередного трюка на небоскребе - екатеринбуржца обвинили в нелегальном проникновении и взломе, а также в неподобающем поведении.
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Маша Шмурыгина, 11.03.2017, 14:13
Тэги: Необычное, Видео
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Тэги: Необычное, Видео
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