«Я готов сделать предложение»: Илья Глинников из шоу «Холостяк» может выбрать себе в жены девушку из Екатеринбурга

Даша Клюкина уже сходила с ним на первое свидание.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017

Главный герой шоу «Холостяк» Илья Глинников рассказал, что может выбрать себе настоящую жену уже на съемках. Среди трех претенденток есть и девушка из Екатеринбурга, Даша Клюкина.

Звезда сериала «Интерны» рассказал порталу «СтарХит», что уже готов сделать предложение руки и сердца.

— Я полон ошибок и разочарований. Но, мне кажется, что именно здесь я встретил человека, с которым хотел бы идти по жизни и дальше. Возможно, я даже сделаю ей предложение, потому что уже мечтаю обрести семью, — рассказал Глинников.

Шоу «Холостяк» еще идет на ТНТ. Основных претенденток на руку и сердце холостяка трое: журналист Леся Рябцева, модель из Екатеринбурга Даша Клюкина — именно ей он подарил первое свидание, — и Мадина Тамова — ей досталась роза от Ильи.