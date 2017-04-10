«Я готов сделать предложение»: Илья Глинников из шоу «Холостяк» может выбрать себе в жены девушку из Екатеринбурга

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017
Главный герой шоу «Холостяк» Илья Глинников рассказал, что может выбрать себе настоящую жену уже на съемках. Среди трех претенденток есть и девушка из Екатеринбурга, Даша Клюкина.
Звезда сериала «Интерны» рассказал порталу «СтарХит», что уже готов сделать предложение руки и сердца.
— Я полон ошибок и разочарований. Но, мне кажется, что именно здесь я встретил человека, с которым хотел бы идти по жизни и дальше. Возможно, я даже сделаю ей предложение, потому что уже мечтаю обрести семью, — рассказал Глинников.
Шоу «Холостяк» еще идет на ТНТ. Основных претенденток на руку и сердце холостяка трое: журналист Леся Рябцева, модель из Екатеринбурга Даша Клюкина — именно ей он подарил первое свидание, — и Мадина Тамова — ей досталась роза от Ильи.
Приветствую вас, ребята ! Весь день хотела написать пост , но с этими пирожками , я совсем закрутилась ! Я родилась в г. Карпинск , это очень маленький город в Свердловской области . Когда я закончила Школу , то переехала учиться в Екатеринбург . Поступила в УРФУ им. Ельцина на государственное и муниципальное управление и в этом году заканчиваю . Прошлой зимой я приехала в Сочи на Новый год . Я влюбилась в этот город , потому что всегда мечтала жить у моря . Рядом находится олимпийский парк, чуть дальше красная поляна . Рядом находится граница с Абхазией . Места очень красивые и живописные. Недолго думая, я собрала свои вещи и переехала сюда жить !мне очень подходит сочинский климат.Тут даже воду можно пить из под крана , не говоря уже о благоприятном воздействии на мою кожу . Утром просыпаешься и видишь пальмы . Да и настроение сразу становится лучше , независимо от происходящего вокруг . Приезжайте в этот чудесный город ! Зимой тут , честно говоря , скучновато . Зато летом целый спектр развлечений . Конечно , я скучаю по мегаполису, но здесь я чувствую себя комфортно. И по-настоящему живу !