«Властелин меча»: рецензия на фильм «Меч короля Артура»

Легенда, сказка и фэнтези в одной картине - и все это от Гая Ричи.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017

Людям нравится болеть за темную лошадку. Но как только окажется, что у нее, в общем, есть все четыре ноги и она вполне здорова, всем захочется ей эти ноги оторвать. Такова человеческая натура.

Гай Ричи

Легенда о короле Артуре обросла стольким количеством экранизаций, что невольно задаешься вопросом: а легенда ли это? Ведь у каждого наверняка где-то в дальнем углу завалялась кассета или диск с прекрасными мультфильмами «Меч в камне», «Волшебный меч» или, в крайнем случае, «Шрек третий». Кто-то пересматривает старые фильмы-биографии Артура, а кому-то захочется пересмотреть художественные фильмы, раскрывающие судьбу этой легендарной персоны.

Что же в легенде такого особенного?

Для англичан это действительно важная веха в истории Британии. Был положен конец царствованию саксов-завоевателей, и король из народа англов вступил на трон. И не без помощи магии – только истинный король мог поднять меч, замурованный в камне и названный Экскалибур. Им и оказался Артур из рода Пендрагона.

Что же нового преподнес нам Гай Ричи в этой истории?

Для начала немного о режиссере. У британцев (а Гай Ричи как раз из таких) всегда существует свой стиль. Этот стиль не всегда заметен и подчас непонятен для аудитории, но он есть. За это многих режиссеров и любят, вне зависимости от того, сколько миллионов долларов им это принесет. Они уже становятся культовыми в глазах фанатов.

Гая Ричи определенно стоит называть режиссером со стилем. У него всегда продуманная история, персонажи, а еще он является талантливым сценаристом. Но мне он нравится исключительно своим стилем подачи – это не просто история с сюжетом, это настоящий аттракцион смыслов с сочной картинкой и невзрачными персонажами.

Особенно жаль, когда такого талантливого режиссера забрасывают камнями критики, буквально втаптывая его произведения в грязь. Но главный в киноиндустрии все же зритель. Как он себя поведет и что будет делать?

Вернемся к королю Артуру. «Меч короля Артура» - один из шести запланированных фильмов об Артуре и рыцарях Круглого стола. Он рассказывает о его детстве, юности и зрелости до того, как стал королем.

Артур здесь (Чарли Ханнэм) – уличный бродяга, не знающий о своем происхождении и догадывающийся о своей судьбе только из сновидений. Внезапно тиран Вортигерн (Джуд Лоу), знаток магических искусств, услышав легенду об истинном короле, собирает всех мужей попробовать свои силы в вытаскивании меча. Естественно, Артуру это удается. Тут же самозваный король зовет палача, и вот вроде бы легенде и конец, но не тут-то было. В результате нас ждет противостояние двух родственников – дяди, мечтающего остаться у трона любыми способами, не без помощи магии, и племянника, которому эта корона не особо-то и нужна, но отомстить врагу за смерть семьи надо. И все это в приправе шикарных спецэффектов (рекомендую 3D-вариант), динамичного экшена с такой же музыкой, большого количества смыслов и опять-таки особого стиля, который с каждым фильмом все более раскрывается простому зрителю.

Тем не менее, критики остались недовольны. Почему? Здесь только догадки. Нельзя сказать, что фильм описывает именно ту легенду, о которой мы узнали из средневекового эпоса. Артур – сын проститутки и бродяга, выросший на окраине цивилизации. Вортигерн – великий маг и чародей, истребивший почти все племя магов и мечтающий о мировом господстве. Вот и еще одна интерпретация легенды. И она имеет право на существование, ведь легенды переходят из поколения в поколение и меняются на протяжении столетий.

Возможно, фильму недостает именно интересных персонажей, и критики недовольны кастингом. Однако у режиссера зуб на талантливых актеров, которые отыгрывают свои роли просто великолепно. Джуд Лоу - удивительный антагонист. Чарли Ханнэм как будто вырос на улице и перенес этот образ в кино. Про камео Бэкхема и говорить нечего.

Или, быть может, Гаю Ричи пора расстаться с историей Англии и перейти на другой уровень? Может быть, но не сегодня. Пока что у него прекрасно это выходит – вспомнить хотя бы двух «Шерлоков Холмсов». Это именно те экранизации, благодаря которым люди знакомятся с персонажами английской литературы в современной обработке. А там уже и классику почитают.

Такая экранизация явно понравится поклоннику сказок и фэнтези – видно, что режиссер вдохновлялся «Властелином колец» с его удивительным миром и культовой историей. Такой подход работает, и это главное.

9/10. Возможно, не лучшая, но определенно заслуживающая внимания экранизация легенды о короле Артуре.

Благодарим «Пассаж Синема» за предоставленные билеты.