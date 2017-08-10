Приключения вселенского масштаба: рецензия на фильм «Валериан и город тысячи планет»

Кино для тех, кто хочет посмотреть на мир свысока.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.08.2017

Пока космические корабли бороздят просторы вселенной, Люк Бессон, воспользовавшись случаем, решил слетать на Альфу, город тысячи планет. Прочитав когда-то французский комикс "Валериан и Лорелин", режиссер понял – он должен не только увидеть это своими глазами, но и показать другим. Плодом его детских воспоминаний стал фильм "Валериан и город тысячи планет", который уже успел посмотреть корреспондент НАШЕЙ.

Так как это творение Люка Бессона, нетрудно догадаться, что речь пойдет о научной фантастике. Но, к счастью, градус научности в его фильмах убавлен до минимума, и зритель больше наслаждается приключениями, нежели какой-то глобальной идеей ученых по спасению человечества. Пожалуй, голову при просмотре нужно включать только в последние 15 минут, где зарыта вся соль.

Главные герои ленты, Валериан и Лорелин – космические спецагенты, которые, как это ни странно, работают на правительство Земли и при этом спасают весь мир. Так что если вы не можете дозвониться до Cтражей Галактики из вселенной Marvel, обращайтесь к бравым ребятам из Города тысячи планет, и они обязательно помогут вам поймать всех тараканов в доме. Только пусть для начала разоблачат правительственный заговор и обезвредят бомбу в ядре планеты.

В самом начале ленты нам рассказывают, как появилась Альфа, но о биографии героев мы вынуждены только догадываться. Но отсутствие излишних объяснений здесь только в плюс – скучать зрителю не приходится. Тем более, все в меру разбавлено фирменным бессоновским юмором.

Да и актеры здесь действительно постарались. Кара Делевинь великолепно исполнила роль зацикленной на работе девушки, которая не лишена сострадания к ближним. А Дэйн ДеХаан, напротив, сыграл любвеобильного мачо без предрассудков. Но когда эти двое взаимодействуют в кадре, между ними чувствуется какая-то химия. А ведь служебные романы до добра не доводят!

И визуально фильм просто шедеврален. Люк Бессон создал яркую и сочную картинку космических масштабов. При этом фильм дает полный простор фантазии – и если какую-то из частей космоса там не показали, ее легко можно додумать самому. Жизнь на других планетах кипит здесь так же, как в "Звездных войнах". Поэтому рекомендуем для просмотра именно вариант в 3D.

Надо отдать должное старику Люку – он один из тех, благодаря кому жанр научной фантастики по сей день жив-здоров. Главное – знать нужные ингредиенты: шикарный визуал, отменный юмор и запоминающиеся актеры. А там уже и сюжет придет сам собой.

7 баллов из 10.

Благодарим за просмотр ККТ "Космос".

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