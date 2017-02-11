«Спасибо доброму волшебнику!» Тимати подарил новой девушке «Мерседес» за 11 миллионов рублей

Автомобиль был перевязан огромной красной лентой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.02.2017

Рэпер Тимати, который, кстати, не так давно приезжал в Екатеринбург с презентацией своего нового парфюма, сделал роскошный подарок своей девушке 19-летней модели Анастасии Решетовой. Музыкант и бизнесмен вручил ей «Мерседес-Бенц S Coupe 63», перевязанный огромной красной лентой.

Фотографиями новой иномарки девушка похвасталась в своем Инстаграме.

– Моя новая детка на полном фарше… Но больше всего меня покорил красный бантик! Как с картинок про красивую жизнь. Вот такой сюрприз меня ждал. Спасибо доброму волшебнику, – подписала фото Анастасия Решетова.

Подписчики модели сразу догадались, что добрый волшебник – это Тимати, а автомобиль стоит 11 миллионов рублей.