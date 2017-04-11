Музыкальная группа из Екатеринбурга «Обе две» выступила в «Вечернем Урганте»

На этой неделе в Москве пройдет презентация клипа на песню, спетую в эфире Первого канала.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017
Группа из Екатеринбурга «Обе две» спела песню «Мальчик» в вечернем выпуске в гостях у Ивана Урганта 11 апреля.
Девушки записали новый альбом с таким же названием и представили публике заглавную песню с него.
— Салют, праздник и счастье! Донельзя счастливы! — поделились эмоциями после выступления участники группы «Обе две».
Запись программы проходила днем во вторник, 11 апреля, а вечером ее показали в эфире Первого канала.
- В субботу, 14 апреля, в Москве пройдет презентация клипа на эту же песню. Одну из ролей в нем сыграла дочь солиста другой екатеринбургской группы «Сансары» Марго Гагарина.