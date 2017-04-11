Музыкальная группа из Екатеринбурга «Обе две» выступила в «Вечернем Урганте»

На этой неделе в Москве пройдет презентация клипа на песню, спетую в эфире Первого канала.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017

Группа из Екатеринбурга «Обе две» спела песню «Мальчик» в вечернем выпуске в гостях у Ивана Урганта 11 апреля.

Девушки записали новый альбом с таким же названием и представили публике заглавную песню с него.

Кто мы? Обедвешки! Куда мы идём? К Ване! #обедве #мальчик #вечернийургант Ph @yohano12 Публикация от Катя Павлова (@katya_obe_dve) Апр 11 2017 в 1:25 PDT

— Салют, праздник и счастье! Донельзя счастливы! — поделились эмоциями после выступления участники группы «Обе две».

Запись программы проходила днем во вторник, 11 апреля, а вечером ее показали в эфире Первого канала.