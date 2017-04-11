«Казалось неправильным, но она влюбилась в Гагарина»: музыканты из Екатеринбурга сняли клип, посвященный жене космонавта

При монтаже группа BOGACHI использовала хроники первого полета Гагарина в космос, записи с телестудии Роскосмоса и другие.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017

Группа BOGACHI записала песню и клип, которые посвятила жене Юрия Гагарина, Валентине. Они опубликовали видео на Youtube 11 апреля, накануне Дня космонавтики в России.

Как рассказали сами музыканты, самой сильной опорой для Гагарина всю жизнь была его жена Валентина. Она тяжело переживала утрату мужа, воспитала двух дочерей, но больше так и не вышла замуж.

– Идея клипа – история живет в нас. Современный человек не стремится покорять космическое пространство. Мы живем проще. Все хотят быть юристами, хирургами, фотографами, дизайнерами, но только не космонавтами, потому что это что-то далекое и нереальное. Но именно наши предки доказали, что все это больше, чем реальность. Именно мы первыми покорили космос. Поэтому ретрокадры – как напоминание об истории. А кадры с нами – как воплощение того, что мы носители новых историй, — поделился с e1 музыкант группы Евгений Черных.