Японцы сравнили екатеринбургский «Барометр настроения» с популярной секс-игрушкой

Фотографии арт-объекта японскому производителю мастурбаторов послал екатеринбургский музей «Об этом».
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017
Японский производитель секс-игрушек нашел сходство арт-объекта Екатеринбурга «Барометр настроения» с популярными японскими мастурбаторами Tenga. Снимки арт-объекта в Японию послал екатеринбурсгкий музей «Об этом», рассказал НАШЕЙ директор музея Андрей Кон.
Сотрудники музея заметили, что дизайн екатеринбургского арт-объекта, расположенного в самом центре города, похож на дизайн японских мастурбаторов, и решили поинтересоваться мнением на этот счет у своих японских партнеров - производителей секс-игрушек Tenga.
Музей отправил в Японию фотографии «Барометра настроения» и недавно получил ответ из центрального офиса компании:
– Это удивительно – мы и не знали, что такое есть в Екатеринбурге. Чувствуем, что форма определенно вдохновлена Tenga Flip Hole. Может быть, мы должны заявить мэрии наши права на дизайн. Хаха, – говорится в письме. – Мы разослали эту картинку по всему офису и все думают, что это очень круто.
- «Барометр настроения» появился у «Пассажа» в Екатеринбурге в 2012 году у кинотеатра «Салют» (сейчас барометр расположен у «Пассажа»). Это интерактивное устройство, которое оценивает настроение горожан - на барометре 9 ламп, цвет которых меняется от красного до зеленого в зависимости от настроения в городе. Настроение горожан определяется с помощью монторинга высказываний в соцсетях.