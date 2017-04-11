Японцы сравнили екатеринбургский «Барометр настроения» с популярной секс-игрушкой

Фотографии арт-объекта японскому производителю мастурбаторов послал екатеринбургский музей «Об этом».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017

Японский производитель секс-игрушек нашел сходство арт-объекта Екатеринбурга «Барометр настроения» с популярными японскими мастурбаторами Tenga. Снимки арт-объекта в Японию послал екатеринбурсгкий музей «Об этом», рассказал НАШЕЙ директор музея Андрей Кон.

Музей отправил в Японию фотографии «Барометра настроения» и недавно получил ответ из центрального офиса компании:

– Это удивительно – мы и не знали, что такое есть в Екатеринбурге. Чувствуем, что форма определенно вдохновлена Tenga Flip Hole. Может быть, мы должны заявить мэрии наши права на дизайн. Хаха, – говорится в письме. – Мы разослали эту картинку по всему офису и все думают, что это очень круто.