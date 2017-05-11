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Дарья Клюкина из шоу «Холостяк»: «Илья просто не мой мужчина»

Дарья Клюкина из шоу «Холостяк»: «Илья просто не мой мужчина»
16+
Фото: Мария Заостровных
Екатеринбурженка Дарья Клюкина одна из немногих девушек, которые покинули популярный проект телеканала ТНТ по своей воле. О причинах своего ухода, о том каким должен быть ее идеальный мужчина, и об отношениях в семье девушка рассказала в интервью НАШЕЙ.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017

Даша, как ты попала на шоу «Холостяк»?

- Я увидела объявление о кастинге в новый сезон и решила принять участие. Через какое-то время мне позвонили и сказали, что я прошла. Упускать такой шанс было глупо, и я согласилась. 

Ты знала Илью Глинникова до того, как пришла в шоу? Может, смотрела фильмы или сериалы, в которых он играл?

- Нет. Я узнала, что он актер, только когда приехала на съемки, от других участниц. Девчонки рассказали, что он снимался в «Интернах», и что это очень популярный сериал. Я его не смотрела.

А шоу «Холостяк» раньше смотрела?

- Да, несколько выпусков с Лешей Воробьевым. Но когда попадаешь внутрь, то понимаешь, что там вообще все по-другому. Иногда мне даже приходилось заставлять себя идти на съемку, потому что были такие дни, когда очень хотелось побыть одной. 

Что для тебя было самым сложным во время съемок?

- Записывать блицы. Это было похоже на каторгу - меня снимают, я заикаюсь, переговариваю все это по нескольку раз. Меня это тяготило. 

Опиши Илью в трех словах.

 - Заботливый, энергичный, эмоциональный. 

Ты ушла от него сама. Он не дотянул до твоего идеала?

 - Нет, не дотянул. Илья - просто не мой мужчина.

Опиши своего мужчину.

- Я бы не хотела, чтобы он был творческой личностью. Они все эмоциональны, не сдержанны, себе на уме. Мне же хочется чего-то простого и понятного. Доброго, спокойного, умного, перспективного. Он не обязательно должен быть миллионером, но нам абсолютно точно должно хватать на наши нужды и на детей. Так как я сама росла в небогатой семье, то видела, как мама носит по пять лет одну и ту же кофту, как постоянно происходят ссоры из-за нехватки денег и так далее. Когда дома достаток, в семье меньше ссор.

Ты росла в полной семье?

- До двадцати лет - да. В 2015 году родители развелись, прожив вместе 22 года. Для нас с мамой это был удар и полная неожиданность. 

А как сейчас складываются отношения с отцом?

- Конечно, я сначала на него злилась, а потом поняла, что не имею права его судить. Мне нужно прожить свою жизнь, и еще неизвестно, как она сложится. Сейчас жду не дождусь, когда поеду к маме на выходные, и мы снова будем болтать сутками напролет. Мы с ней ближе общаемся, чем с отцом.  

В свои 22 ты уже задумываешься о семье и серьезных отношениях?

- Все мои тусовки закончились еще года три назад. Сейчас я спокойный человек. Если хочется повеселиться, я еду с друзьями на природу или мы сидим дома. Что касается семьи – если я пойму, что от человека, который будет со мной рядом, я хочу иметь детей и видеть его своим спутником жизни, то да, я готова строить серьезные отношения. Но загадывать, когда это случится, я не буду.   

Готова чем-то жертвовать ради своего мужчины?

- Если буду его любить, то да. Женщина должна больше идти на уступки, потому что последнее слово всегда должно быть за мужчиной, чтобы он чувствовал себя главным.

Давай пофантазируем - твой идеальный семейный вечер, какой он?

- В моем собственном доме, в теплой стране, возможно, в Сочи, обязательно перед камином, в кругу семьи и детей (улыбается).

А сколько детей?

- Я единственный ребенок в семье и иногда жалею об этом, поэтому хочу двоих.

Ты сейчас много путешествуешь и живешь в основном в Сочи или в Москве. А есть шанс, что ты когда-нибудь переедешь жить в Екатеринбург?

- Екатеринбург - большой город. Тут много молодежи, общения с которой мне так не хватает в Сочи. Много разных мероприятий, которые хочется посетить. Сочи же подкупает своим климатом, морем и спокойствием. Но сейчас да, придется много ездить, совсем скоро у меня съемки в клипе, потом лечу в Дубай и Европу. Так что не знаю, как у меня получится жить в двух городах (улыбается).

Знаю, что твое коронное блюдо - морковный торт. Поделись рецептом.

- Я беру грецкие орехи, какао муку, курагу, три яйца, много моркови, крем филадельфия, сыр и сахар. Затем выпекаю коржи и смазываю их кремом. 

Ты настолько любишь готовить, что даже планируешь открыть бургерную. Кто привил тебе страсть к готовке? 

- Родители никогда не заставляли меня готовить и прибираться. До 18 лет мама мыла мне обувь. Так что когда я приехала в город учиться и поселилась в общежитии, то готовить не умела от слова «совсем». Сначала делала что-то по рецептам, часто звонила бабушке и советовалась. Так и научилась потихоньку. Потом поняла, что мне это очень нравится. 

Что сейчас играет в твоем плейере?

- Баста. Люблю тексты со смыслом. 

 

Cмотрите шоу «Холостяк» по субботам в 21:30 на ТНТ!

 

 

Фотоальбом:

Мария Заостровных, 12.05.2017, 15:00
Тэги: Знаменитости, Интервью, Эксклюзив
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