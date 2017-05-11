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Радуемся пятнице, зелени и близкому лету: экологическая викторина для любителей котиков и другой природы

Радуемся пятнице, зелени и близкому лету: экологическая викторина для любителей котиков и другой природы
16+
Фото: из открытых источников
Сегодня - День экологического образования.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017

12 мая в России отмечают День экологического образования. Этот праздник касается каждого, кто любит природу, старается жить в гармонии с собой и с окружаюшим миром. Именно экологические знания позволяют человеку осознать, к каким катастрофически явлениям могут привести пагубные привычки в отношении природы; понять, как избежать подобных последствий.

Согласно статье 42 Конституции РФ, каждому гражданину страны гарантируется право на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии.

Мы составили тест, который позволит проверить, насколько хорошо вы знаете географию, зоологию, биологию и даже немножко физику. Помогает ли вам ежедневный просмотр картинок с котиками улучшить качество знаний о живой природе. 

А если вас серьезно интересует экологическая тема, то список и деятельность всех мировых и российских организаций по защите природы - здесь.

Другие тесты НАШЕЙ:

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Галина Исакова, 12.05.2017, 18:41
Тэги: Развлечения, Животные, Эксклюзив
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