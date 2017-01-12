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Невыносимо прекрасно: рецензия на фильм «Ла-Ла-Лэнд»

Невыносимо прекрасно: рецензия на фильм «Ла-Ла-Лэнд»
16+
Одним только глазам Эммы Стоун уже можно давать Оскара.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017

За неделю до российской премьеры мюзикл «Ла-Ла-Лэнд» стал главным триумфатором престижной кинопремии «Золотой Глобус», собрав сразу семь наград в семи номинациях. Понятно, что такая новость сильно завышает планку ожиданий, и особенно обидно, если эти большие ожидания не оправдаются. Так вот, «Ла-Ла-Лэнд» – это совсем не тот случай. Потому что он превосходит буквально все даже самые смелые ожидания, которые вы готовы себе вообразить.

Молодая официантка Миа (Эмма Стоун) работает в голливудском кафе и мечтает о карьере актрисы, тратя время на бесконечные пробы на второстепенные роли. А молодой джазовый музыкант Себастиан (Райан Гослинг) мечтает открыть свой джазовый клуб, но пока вынужден подрабатывать лабухом в заштатных забегаловках.

Они встретились случайно и сразу друг другу не понравились. А потом они поняли, что не могут друг без друга и вместе начали двигаться к Мечте. Которая у каждого была своя.

Собственно весь фильм о ней – о Мечте. Той, которая может забрать у тебя все, и исполниться совсем не так, как ты хотел.

Казалось бы, за сюжетом не скрывается ничего нового, но создатели фильма, актеры, режиссер Дэмьен Шазелл и каждый человек, поучаствовавший в создании картины, буквально вложили душу в свою работу. В итоге, чуть ли не каждый кадр и мгновение «Ла-Ла-Лэнда» – это маленький шедевр.

Говорить спокойно о фильме не получается, потому что с первых же слов начинаешь захлебываться от восторга. Просто соберите все эпитеты в превосходной степени – гениальный, прекрасный, великолепный, завораживающий, тонкий, фееричный и т.п. – и примените их к любому из аспектов  картины: песни, музыка, монтаж, свет, режиссура, актерская игра и так далее. И в любом случае вы не ошибетесь.  Но постараемся собрать мысли в кулак, отринуть эмоции  и рассказать обо всем поподробнее.

Прежде всего, музыка. Фильм до краев наполнен превосходным калифорнийским джазом, и спасибо прокатчикам, которые не стали дублировать песни, ограничившись субтитрами, поскольку послушать живьем Стоун и Гослинга – это отдельное удовольствие.

Хореография в фильме тоже представлена в лучших бродвейских традициях, и оторваться от экрана во время танцев особенно сложно. Хореографы замешали великолепный микс из кабаре, твиста и даже вальса.

Кстати, об актерах – тут твердая «пятерка», потому что и тот и другой были настолько искренни и убедительны, что тронули буквально всех. У Гослинга вышел шедевральный романтик, который разрывается между любимой женщиной и любимой музыкой, а одним только глазам Эммы Стоун уже можно давать Оскара.

Операторская работа гарантированно лишит вас дара речи. Тут каждый кадр является маленьким шедевром, а работа со светом такая, что впору включать ее в учебники для кинематографистов.

Фильм наполнен многочисленными киноцитатами и прочими «пасхальными зайцами», которые любителям кинематографа доставят отдельное удовольствие.

И, разумеется, диалоги. Глубокие, остроумные и очень запоминающиеся. Хотелось бы поставить их в пример отечественным сценаристам,  и пусть это будет единственное темное пятно во всей рецензии.

В итоге, мы имеем дело с новой классикой уровня «Шервудских зонтиков» и «Мулен Руж». По крайней мере, желание увидеть  «Ла-Ла-Лэнд» снова у вас точно появится.

10 баллов из 10.

Anton Trimaylov, 13.01.2017, 15:40
Тэги: Шоу-бизнес, Афиша, Рецензия
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