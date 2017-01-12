«Хоть сама не верю я в эти суеверия!» Тест от «Нашей Газеты» – насколько вы суеверный человек?

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Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017

Сегодня – пятница 13-е. Дата, имеющая особое значение, особенно у суеверных людей. Для некоторых это счастливый день, но для большинства пятница 13-е – самый несчастливый день в году. «Наша Газета» решила проверить, насколько вы суеверный человек.

Пятница 13-е

Напомним, что три недели назад мы порадовали читателей проверкой их знаний на факты из биографии вождя мирового пролетариата Владимира Ленина в день его рождения, 22 апреля.

Сегодня мы предоставляем вам возможность проверять, насколько вы суеверный человек. Ведь пятница 13-е для многих – это самый несчастливый день в году. И мы даже ответили на вопрос, отчего повелось такое суеверие. И более того, сделали подборку самых страшных фильмов, которые можно посмотреть в этот замечательный пятничный вечер.

Сейчас мы предлагаем нашим читателям пройти тест, насколько вы знакомы с самыми распространенными суевериями. Оставляйте в комментариях известные вам приметы!