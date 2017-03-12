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Тест «Хорошо ли вы знаете комедию «Девчата»?

Тест «Хорошо ли вы знаете комедию «Девчата»?
16+
Фото: кинопоиск
В марте любимой российской комедии «Девчата» исполнилось 56 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.03.2017

А на мировые экраны фильм вышел в 1962 году - 55 лет назад. И сразу получил почетный диплом на кинофестивале в Каннах, спецприз Румянцевой за женскую роль на фестивале в Аргентине.

Фильм о весне, которая сменяет зиму, о любви и искренности и молодости. Фильм об оттепели.

Мы решили проверить, насколько хорошо вы помните крылатые словечки и выражения от Тоси Кислицыной, и перемешали их с другими знаменитыми фразами. Все они - из фильмов, где играла Надежда Румянцева («Девчата», «Неподдающиеся», «Легкая жизнь», «Королева бензоколонки», «Крепкий орешек», «Женитьба Бальзаминова») или которые она дублировала, или озвучивала («Твин Пикс» и «Тропиканка»  почти ВСЕ женские роли, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» - Нина, роль Натальи Варлей; «12 стульев» - Лиза, роль Натальи Варлей; «Белое солнце пустыни» - Гюльчатай, роль Татьяны Федотовой; «Как украсть миллион» - Николь Боннэ, роль Одри Хепберн; «Джейн Эйр» - Джейн Эйр, роль Зилы Кларк; «Рабыня Изаура» - Изаура, роль Луселии Сантос; «Частный детектив, или Операция «Кооперация» - Лена, роль Ирины Феофановой; Мартышка – в 9-ти сериях мультфильма «38 попугаев».

Несколько интересных фактов о «Девчатах»

  • Для роли Ильи 30-летний Рыбников за две недели сумел сбросить 20 кг, чтобы хоть немного походить на 25-летнего лесоруба. В повести Бориса Бедного, по мотивам которого снимали фильм, поварихе Тосе было 18 лет, а бригадиру Илье – 25. На самом же деле Надежда Румянцева и Николай Рыбников были ровесниками: им исполнилось по 30 лет. 

тося

  • После невероятного успеха режиссер захотел снять продолжение фильма - отдельные серии о судьбе каждой из девушек, однако руководство «Мосфильма» идею не одобрило. Позже, в конце 1990-х годов, о продолжении фильма заговорила Светлана Дружинина. Однако многие актеры, которые еще со времени съемок первого фильма находились в натянутых отношениях, не захотели собираться вместе. 

тося

  • Звезды кино Наталья Кустинская и Валентина Малявина претендовали на роль Тоси Кислицыной. Говорят, все решил мудрый возглас руководителя картины Михаила Ромма: «Играть будет эта пичуга!» Имелась в виду, конечно же, Надежда Румянцева, которая очаровала всех своей естественностью и природным обаянием.
  • Вспоминаем фильм и ждем на правильные ответы! 

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Галина Исакова, 13.03.2017, 19:29
Тэги: Шоу-бизнес, Знаменитости, Отдых
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Горожанин13 марта 2017, 19:52
У нас отличный результат- такие фильмы запоминаются на всю оставшуюся жизнь!Хочется еще и еще раз пересмотреть этот фильм. Спасибо за тест.
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Татьяна Мужкина13 марта 2017, 20:12
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://eta.pe/parazitu
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