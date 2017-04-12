«Мы как старые игрушки, которые завалялись и их уже не отмыть»: интервью с Галиной Марченко из «Спокойной ночи, малыши»

Актриса озвучивает Каркушу уже 35 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017

В четверг, 13 апреля, в Екатеринбурге побывали герои детской телепрограммы «Спокойной ночи, малыши». Актрисы, которые на протяжении нескольких десятков лет, «укладывают» детей всей страны спать голосами Хрюши, Степашки и Каркуши, выступили для ребят с трудными заболеваниями в ОДКБ №1.

Журналист НАШЕЙ вновь окунулась в детство, пообщавшись с актрисой Галиной Марченко, которая в разные годы озвучивала Мишутку, Хрюшу, Степашку, а сейчас выступает с куклой вороны Каркуши и за эти годы стала для нее экранной мамой.

«Каркушу приняла не сразу, но полюбила всей душой»

- Мы все умеем говорить голосами всех персонажей «Спокойной ночи, малыши». Просто сейчас у нас распределены роли. Первоначально я работала с Хрюшей и Степашкой. Каркушу озвучивала актриса Вера Александровна. Тогда Каркуша была резкой, нагловатой девушкой, с юмором, темпераментом и иногда раздражала. Когда она досталась мне, я сделала ее «девчонистой», кокетливой и капризной. Но я продолжала обожать Хрюшу. Все изменил один случай. Во время концерта на пароходе, когда «Спокушки» еще были очень популярны, я спросила ребят, кого из персонажей они больше любят. Смотрю, сидит группа мальчишек-хулиганов на вид лет по 10-12. Говорят: «А нам Каркуша больше всех нравится». Интересуюсь: «Почему? Она ведь вредничает, все время устраивает провокации». Они в ответ: «А такие девочки всегда больше мальчикам нравятся». Тогда я поняла и полюбила Каркушу.

«Каркуша учит радоваться жизни»

- Каркуша учит уверенности в себе. Своим примером показывает, что, даже будучи не очень красивой, надо быть достойной и следить за собой. Ни в коем случае нельзя комплексовать. Нужно просто по-женски радоваться жизни.

«Говорят, мы с Каркушей похожи»

- Перед поездкой в Екатеринбург мы выступали в Пензе. Кто-то из корреспондентов тогда заметил: «Вы с Каркушей очень похожи». Я в ответ: «Господи, мы же ближайшие родственницы». Мы, действительно, похожи.

«Нам больше не дают воспитывать детей»

- Мы всегда стараемся воспитывать детей. Но для этого нужны хорошие сценарии. Сейчас они выходят какие-то паршивые. Теперь нас практически не смотрят. Мы как старые игрушки, которые завалялись так, что их не отстираешь, не отмоешь. Да, мы милые, но такой необходимости как раньше в общении с нами нет. «Спокойной ночи, малыши» несколько раз хотели закрыть, но почему-то оставили. Они существуют за счет памяти мам и бабушек, которые усаживают детей возле телевизоров.

«Дети чувствуют любовь»

- Что Наташка (примечание – актриса, чьим голосом говорит Степашка), что Оксанка (голос Хрюши), что я, мы неплохие по своей сути люди и очень любим детей. Любим по-настоящему, без раздражения. Всегда думаем, что бы воспитательной привнести. Если ничего такого в выпуске нет, то я просто говорю в телевизор: «Кар-кар-кар, я люблю вас. Спокойной ночи! Будьте счастливы». Дети не меняются, они остались такими же, как были раньше. Нужно относиться к ним по-человечески и говорить на интересные для них темы. Когда отдаешь им часть души, они замирают. Они не привыкли к этому. Сейчас этого нет ни в мультиках, ни в постановках в театре, ни в концертах. Люди не затрачиваются душевно. Иногда поражаешься, как у детей меняются глаза. Они чувствуют любовь.

«На улицах нас не узнают»

- К узнаваемости мы не привыкли, поскольку работаем не «лицами». Бывает лишь иногда, очень редко, когда мы приезжали выступать куда-то с куклами. Но в такой работе есть свои преимущества. В моем возрасте лицом уже не везде засветишься. А вот голос так и не стал старческим и можно работать долго.

«Раньше устраивали половые мизансцены»

- Раньше работать в студии было очень неудобно. Приходилось лежать на полу. Тогда мы называли это «половыми мизансценами». Потом сделали помост, на который поставили стол с ведущим. В Останкино были дырки, куда мы залезали вниз и вытаскивали кукол. А сейчас вокруг стола сделали желобок, по которому мы двигаемся. Все смену – а это около 5 часов на запись четырех передач – мы стоим.

«У нас все звезды становятся мягкими»

- У нас на программе домашняя обстановка. Мы друг друга любим и очень уважаем. Сама атмосфера заставляет тех, кто попадает на нашу площадку, становиться нормальными людьми. Вот перед Новым годом к нам приходил Тимати. Весь такой пижонистый с охранниками. И он стал таким простым, когда я подошла к нему, поздоровалась голосом Каркуши и спросила как дочка. Он весь растаял. Также было с Валуевым. У нас он стал очень мягким. Спрашивал: «Можно с вами сфотографироваться?».