София Никитчук из Екатеринбурга вошла в ТОП самых сексуальных женщин российского шоу-бизнеса

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.05.2017
— София Никитчук в 2015 году покорила компетентное жюри. С тех пор достоинства девушки лишь приумножились. Чем взрослее становится София, тем сильнее ощущается ее бешеная сексуальность. Да, в Instagram Мисс России – 2015 и 1-й Вице-мисс Мира – 2015 откровенных снимков не найти, зато какие у красавицы-брюнетки получаются селфи. За благосклонный взгляд таких глаз в 19 веке сражались бы на дуэлях. Это тот случай, когда сексуальная энергетика идет изнутри и не нуждается в каких-либо доказательствах. Однако иногда (очень редко, но все же) София балует подписчиков волнующими снимками, — уточнили авторы рейтинга.
— Если меня так оценили, значит, так оно и есть. Для меня это внутренне состояние, взгляд, образ жизни, флюиды, энергетика. Видимо, она у меня как раз такая. Хотя у меня ни одной фотографии полуобнаженной нет в Instagram, да и ни одной съемки такой у меня не было. Если бы у меня были какие-то голые фотографии и меня бы по ним оценили, мне было бы неприятно. Но меня оценивают по внутреннему миру, по моему взгляду, — прокомментировала e1 София свое новое "завоевание".
- В 2014 году Никитчук стала "Мисс Екатеринбург", после были признана самой красивой девушкой России и Вице-мисс Мира.
- Сейчас девушка снимается в клипах, работает моделью, недавно была в жюри "Мисс Россия".
- В список самых сексуальных также попали Глюкоза, Паулина Андреева, Анна Седокова, Анастасия Квитко, Екатерина Варнава, Надежда Грановская, Светлана Ходченкова, Виктория Дайнеко, Ани Лорак, Лена Перминова, Эвелина Бледанс, Мария Горбань и Настя Каменских.