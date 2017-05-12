София Никитчук из Екатеринбурга вошла в ТОП самых сексуальных женщин российского шоу-бизнеса

Сама девушка уверяет, что не снимается даже полуобнаженной.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.05.2017

"Мисс Екатеринбург – 2014" София Никитчук вошла в рейтинг самых красивых и сексуальных представительниц отечественного шоу-бизнеса. Его составил портал Woman.ru. Кроме Софии в списке еще 13 девушек.

Как отметили авторы списка, в достоинствах Софии, кроме прекрасной внешности, живой ум, поставленная речь и харизма.

— София Никитчук в 2015 году покорила компетентное жюри. С тех пор достоинства девушки лишь приумножились. Чем взрослее становится София, тем сильнее ощущается ее бешеная сексуальность. Да, в Instagram Мисс России – 2015 и 1-й Вице-мисс Мира – 2015 откровенных снимков не найти, зато какие у красавицы-брюнетки получаются селфи. За благосклонный взгляд таких глаз в 19 веке сражались бы на дуэлях. Это тот случай, когда сексуальная энергетика идет изнутри и не нуждается в каких-либо доказательствах. Однако иногда (очень редко, но все же) София балует подписчиков волнующими снимками, — уточнили авторы рейтинга.

Сама София уточнила, что из принципа не снимается обнаженной или полуобнаженной.