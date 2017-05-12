Noize MC снял клип в Казахстане вместе с Лизой Монеточкой из Березовского

Исполнители записали вместе песню «Чайлдфри» о любителях давать советы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.05.2017

Noize MC вместе с Лизой Монеточкой из Березовского сняли клип на записанную ими песню «Чайлдфри» с последнего альбома Нойза. Судя по кадрам из инстаграма исполнитея, видео сделали в Алмате.

Алматы - лучший город Земли. #чайлдфри #съёмки #казахстайл Публикация от Иван Алексеев (@noizemc) Май 6 2017 в 10:40 PDT

Их совместная компоозиция «Чайлдфри» вышла на последнем альбоме Нойза «Царь горы» в 2016.

— Какое-то время мы общались с Нойзом в интернете, он делился со мной советами. Идея записать совместный трек была полностью его. Не знаю, сколько времени он делал свою часть работы, но я свою сделала быстро. Мне очень понравился наш трек и наша работа, — рассказала тогда Лиза.

Гитара - это тебе не пианино! Публикация от Иван Алексеев (@noizemc) Май 6 2017 в 10:47 PDT

«Чайлдфри» написана в довольно ироничной манере и посвящена любителям давать советы и тем, кто от них отказаться не может.