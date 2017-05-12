Noize MC снял клип в Казахстане вместе с Лизой Монеточкой из Березовского

Исполнители записали вместе песню «Чайлдфри» о любителях давать советы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.05.2017
Noize MC вместе с Лизой Монеточкой из Березовского сняли клип на записанную ими песню «Чайлдфри» с последнего альбома Нойза. Судя по кадрам из инстаграма исполнитея, видео сделали в Алмате.
Их совместная компоозиция «Чайлдфри» вышла на последнем альбоме Нойза «Царь горы» в 2016.
— Какое-то время мы общались с Нойзом в интернете, он делился со мной советами. Идея записать совместный трек была полностью его. Не знаю, сколько времени он делал свою часть работы, но я свою сделала быстро. Мне очень понравился наш трек и наша работа, — рассказала тогда Лиза.
«Чайлдфри» написана в довольно ироничной манере и посвящена любителям давать советы и тем, кто от них отказаться не может.
«Послушай мой совет в формате mp-3,
Не жди, пока состаришься, скорей умри,
Жаль, что твои родители не чайлдфри,
Гори в аду, в аду гори», — припев песни.