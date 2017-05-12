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Во Вьетнаме полностью голая девушка в пруду с лотосами взорвала соцсети и Интернет

Во Вьетнаме полностью голая девушка в пруду с лотосами взорвала соцсети и Интернет
16+
Фото: facebook.com/hangchip90
Снимки выложила жена фотографа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.05.2017

Вьетнамские пользователи возмущены снимками голой девушки в лотосах, которые жена фотографа выложила у себя в Facebook, написал 12 мая Sputnik Вьетнам.
 
 
На фотографиях изображена модель, которая находится около пруда с лилиями сначала в традиционной вьетнамской одежде, а потом полностью обнаженная. Это вызвало возмущение, так как лотос для вьетнамцев — священное растение. 
 
 
Обнаженная девушка в пруду с лотосами вызвала бурное обсуждение во вьетнамских соцсетях, сообщает Sputnik Вьетнам со ссылкой на издание Dat Viet. Всего за несколько часов фотосессия молодой девушки, снявшейся с лотосами, собрала огромное количество просмотров и разошлась по Интернету. 
 
Для вьетнамцев лотос является национальным священным растением, и многие оскорбились осквернением цветка непристойной фотосессией. Личность модели установили быстро: девушку зовут Нгуен Тху Чанг (NGUYEN Thu Trang) и живет она в столице Вьетнама, Ханое.
 
 
В описании к посту, который выложила жена фотографа, указано (примерный перевод): 

— Не принимать это как комплимент, есть даже более красивые снимки, но мне не разрешено выкладывать. Мой муж представляет взгляд на девушку, как образец принятых для такого рода "грязных" глаз, лотос — цветок, образ дьявола, перед ним не устоять. 

Марина Подкорытова, 13.05.2017, 14:00
Тэги: Интернет, Искусство, Фото
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