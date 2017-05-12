Во Вьетнаме полностью голая девушка в пруду с лотосами взорвала соцсети и Интернет

Снимки выложила жена фотографа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.05.2017

Вьетнамские пользователи возмущены снимками голой девушки в лотосах, которые жена фотографа выложила у себя в Facebook, написал 12 мая Sputnik Вьетнам.

На фотографиях изображена модель, которая находится около пруда с лилиями сначала в традиционной вьетнамской одежде, а потом полностью обнаженная. Это вызвало возмущение, так как лотос для вьетнамцев — священное растение.

Обнаженная девушка в пруду с лотосами вызвала бурное обсуждение во вьетнамских соцсетях, сообщает Sputnik Вьетнам со ссылкой на издание Dat Viet. Всего за несколько часов фотосессия молодой девушки, снявшейся с лотосами, собрала огромное количество просмотров и разошлась по Интернету.

Для вьетнамцев лотос является национальным священным растением, и многие оскорбились осквернением цветка непристойной фотосессией. Личность модели установили быстро: девушку зовут Нгуен Тху Чанг (NGUYEN Thu Trang) и живет она в столице Вьетнама, Ханое.