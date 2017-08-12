На эту и на ту набей себе тату: в Екатеринбурге прошел Уральский фестиваль татуировок

Новые рисунки на теле за два дня получили несколько сотен человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.08.2017

В Екатеринбурге состоялся фестиваль для тех, кто давно мечтал сделать себе тату, а также для обладателей самых ярких и необычных рисунков на теле, Ural Tatoo Convention. У нас в городе он проходит уже в четвертый раз.

В фестивале приняли участие как тату-мастера со всей России и люди со множеством татуировок на своих телах, так и просто ценители этого вида искусства. Два этажа Уральского центра развития дизайна на дни фестиваля превратились в "ярмарку тату". Здесь собрались более сотни мастеров с Урала и со всей России, и даже гости из других стран. На фестивали были представлены Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Советский, Туймазы, Нижневартовск, Тюмень, Новороссийск, а также Турция и Китай.

Некоторые модели мужественно и спокойно переносили процесс, а кому-то было очень больно.

Также присутствовали представители разных субкультур и тату-направлений, даже живого филина принесли!

В течение двух дней мастера набивали татуировки, а конкурсное жюри судило и награждало обладателей рисунков по разным направлениям: реализм, портрет, перекрытие, графика, индивидуальная татуировка, биомеханика, хоррор, акварель, орнаментальная татуировка, миниатюрная татуировка, нью-скул, реализм –всего более 30 номинаций.

Среди участников было примерно одинаковое количество парней и девушек, причем последние нисколько не стеснялись ни жюри, ни публики и оголялись прямо на сцене: на что не пойдешь ради искусства.

В воскресенье, 13 августа, прошел финал конкурса Ural Tattoo Queen 2017. На нем выступили семь участниц, среди которых были и магистр искусств, и бариста, и модель, и фотограф, и тату-мастер. Одна из конкурсанток рассказала, что первую тату набила на кухне у подруги, а потом ее затянуло. Девушки перед жюри и публикой все вышли в нижнем белье, прозрачных юбках и на каблуках.

Каждую представили, а потом они показали творческие номера: одна станцевала, вторая выступила с речью, третья показала видеоролик о том, как она гоняет на мотобайке.

Также на фестивале проходил маркет с дизайнерскими вещами, аксессуарами, комиксами, работал фудкорт.

Виктория, которая приехала на фестиваль специально из Уфы, рассказала, что в первый день присмотрела себе эскиз татуировки – двух оленей, – которую сделает в будущем на бедре. А сегодня, во второй день работы фестиваля, решила свести свою тату в виде розы на спине.

– Я была моделью у мастера, который мне ее делал. И вышло немного не так, как планировалось, в другом стиле. Но первое время она мне нравилась, прошло три года – и надоела. Мне сказали, что после первого сеанса она побледнеет, но целиком не сойдет, для этого нужны 3-4 сеанса. Если останется шрам, буду, видимо, набивать другую тату на это место, – рассказала девушка "Нашей Газете".

По словам Вики, удалять тату с помощью тока – а напряжение составляет 540 Вольт – весьма и весьма больно, но обезбаливающего тут не предлагают. После нескольких прицельных "ударов" татуировка начинает пузыриться.