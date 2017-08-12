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На эту и на ту набей себе тату: в Екатеринбурге прошел Уральский фестиваль татуировок

На эту и на ту набей себе тату: в Екатеринбурге прошел Уральский фестиваль татуировок
16+
Новые рисунки на теле за два дня получили несколько сотен человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.08.2017

В Екатеринбурге состоялся фестиваль для тех, кто давно мечтал сделать себе тату, а также для обладателей самых ярких и необычных рисунков на теле, Ural Tatoo Convention. У нас в городе он проходит уже в четвертый раз.

В фестивале приняли участие как тату-мастера со всей России и люди со множеством татуировок на своих телах, так и просто ценители этого вида искусства. Два этажа Уральского центра развития дизайна на дни фестиваля превратились в "ярмарку тату". Здесь собрались более сотни мастеров с Урала и со всей России, и даже гости из других стран. На фестивали были представлены Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Советский, Туймазы, Нижневартовск, Тюмень, Новороссийск, а также Турция и Китай.

Некоторые модели мужественно и спокойно переносили процесс, а кому-то было очень больно.

Также присутствовали представители разных субкультур и тату-направлений, даже живого филина принесли!

В течение двух дней мастера набивали татуировки, а конкурсное жюри судило и награждало обладателей рисунков по разным направлениям: реализм, портрет, перекрытие, графика, индивидуальная татуировка, биомеханика, хоррор, акварель, орнаментальная татуировка, миниатюрная татуировка, нью-скул, реализм –всего более 30 номинаций.

 
Среди участников было примерно одинаковое количество парней и девушек, причем последние нисколько не стеснялись ни жюри, ни публики и оголялись прямо на сцене: на что не пойдешь ради искусства.
 
 
В воскресенье, 13 августа, прошел финал конкурса Ural Tattoo Queen 2017. На нем выступили семь участниц, среди которых были и магистр искусств, и бариста, и модель, и фотограф, и тату-мастер. Одна из конкурсанток рассказала, что первую тату набила на кухне у подруги, а потом ее затянуло. Девушки перед жюри и публикой все вышли в нижнем белье, прозрачных юбках и на каблуках.
 
 
Каждую представили, а потом они показали творческие номера: одна станцевала, вторая выступила с речью, третья показала видеоролик о том, как она гоняет на мотобайке.
 
Также на фестивале проходил маркет с дизайнерскими вещами, аксессуарами, комиксами, работал фудкорт.
 
 
Виктория, которая приехала на фестиваль специально из Уфы, рассказала, что в первый день присмотрела себе эскиз татуировки – двух оленей, – которую сделает в будущем на бедре. А сегодня, во второй день работы фестиваля, решила свести свою тату в виде розы на спине.

– Я была моделью у мастера, который мне ее делал. И вышло немного не так, как планировалось, в другом стиле. Но первое время она мне нравилась, прошло три года – и надоела. Мне сказали, что после первого сеанса она побледнеет, но целиком не сойдет, для этого нужны 3-4 сеанса. Если останется шрам, буду, видимо, набивать другую тату на это место, – рассказала девушка "Нашей Газете".

 
По словам Вики, удалять тату с помощью тока – а напряжение составляет 540 Вольт – весьма и весьма больно, но обезбаливающего тут не предлагают. После нескольких прицельных "ударов" татуировка начинает пузыриться.
 

Участница конкурса Ural Tatoo Queen.

Участница конкурса Ural Tatoo Queen.

Участница конкурса Ural Tatoo Queen.

Участница конкурса Ural Tatoo Queen.

Участница конкурса Ural Tatoo Queen.

Модели сидели несколько часов, пока мастер не закочил.

Рисунки были иногда похожи: девушки, скелеты, оружие.

У многих были полностью забиты спины.

Члены жюри фестиваля тоже были весьма колоритными.

Мужчина решил набить Супермена.

Марина Подкорытова, 13.08.2017, 20:20
Тэги: Фото, Красота, Мужчины
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