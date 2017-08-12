На эту и на ту набей себе тату: в Екатеринбурге прошел Уральский фестиваль татуировок

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.08.2017
В Екатеринбурге состоялся фестиваль для тех, кто давно мечтал сделать себе тату, а также для обладателей самых ярких и необычных рисунков на теле, Ural Tatoo Convention. У нас в городе он проходит уже в четвертый раз.
В фестивале приняли участие как тату-мастера со всей России и люди со множеством татуировок на своих телах, так и просто ценители этого вида искусства. Два этажа Уральского центра развития дизайна на дни фестиваля превратились в "ярмарку тату". Здесь собрались более сотни мастеров с Урала и со всей России, и даже гости из других стран. На фестивали были представлены Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Советский, Туймазы, Нижневартовск, Тюмень, Новороссийск, а также Турция и Китай.
Некоторые модели мужественно и спокойно переносили процесс, а кому-то было очень больно.
Также присутствовали представители разных субкультур и тату-направлений, даже живого филина принесли!
В течение двух дней мастера набивали татуировки, а конкурсное жюри судило и награждало обладателей рисунков по разным направлениям: реализм, портрет, перекрытие, графика, индивидуальная татуировка, биомеханика, хоррор, акварель, орнаментальная татуировка, миниатюрная татуировка, нью-скул, реализм –всего более 30 номинаций.
– Я была моделью у мастера, который мне ее делал. И вышло немного не так, как планировалось, в другом стиле. Но первое время она мне нравилась, прошло три года – и надоела. Мне сказали, что после первого сеанса она побледнеет, но целиком не сойдет, для этого нужны 3-4 сеанса. Если останется шрам, буду, видимо, набивать другую тату на это место, – рассказала девушка "Нашей Газете".
- В 2015 году фестиваль тату в Екатеринбурге прошел в первый раз в галерее "Свитер", с тех пор он стал довольно популярным.