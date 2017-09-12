Надписи на партах, звуковые волны, плавающий остров: самые интересные проекты 4-й Уральской индустриальной биеннале

Журналист "Нашей Газеты" побывала на эксклюзивной экскурсии в арт-резиденции в Екатеринбурге.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017

В Екатеринбурге 14 сентября открывается 4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Накануне журналистам показали самые крупные и интересные проекты, представленные в здании бывшего Приборостроительного завода, которое находится по адресу: Горького, 17.

Как рассказала начальник Управления культуры администрации города Татьяна Ярошевская, она активно поддерживает данный проект.

– Первая биеннале начиналась только с идей, с заводских пространств, а потом переросло в настоящую революцию. Благодаря нашему проекту о Екатеринбурге заговорили и в мировом сообществе. Собственники помещений с удовольствием идут на контакт сами, растет наше культурное сообщество. Можно сказать, что Екатеринбург становится центром международного биеннального движения, – отметила Ярошевская.

Комиссар мероприятия Алиса Прудникова посоветовала посетить Нижний Тагил, где в рамках программы откроют музей, который был на реконструкции 24 года.

– В Нижнем Тагиле на заводе создали арт-проект "Цех психологической разгрузки", в котором можно послушать расслабляющую музыку, посмотреть на плавающих рыбок, отдохнуть, – поделилась Алиса Прудникова.

Одна из главных задач арт-резиденции, расположенной в Екатеринбурге, это заставить гостей биеннале "прожить Урал через все органы чувств". Экспозиция занимает 4 этажа бывшего здания завода, всего 6500 квадратных метров.

Как рассказала "Нашей Газете" куратор выставки Евгения Чайка, целая команда художников ездила по городам области, собирала свои впечатления о запахах, звуках, видах индустриальных мест, а потом делилась ими. На выставке есть три группы контента: индивидуальные проекты (их семь), документация контекста (фото, видео, записи звуков с мест посещений) и жестопогружение (например, зал с солью).

На выставке открыты залы с карточками, на которых написана информация о городах, о металлах и других природных ископаемых, которые там можно найти, о необычных звуках, о том, какие эмоции возникали у участников поездок.

В другой аудитории обустроили большую "песочницу" и заполнили ее серо-розовой солью.

В одном из бывших цехов завода гостей внезапно встречает настоящий кусоечк природы: в помещении пол залит водой, а посередине "плавает" остров с деревом. Проект посвящен сплавням Верх-Нейвинского пруда.

Очень интересный экспонат под названием "Неразрушающий контроль" открыли в бывшем автоцехе предприятия.

– Проект родился у мексиканского художника. Как вы знаете, обходчики во время дежурства обстукивают молоточками тележки локомотивов, проверяя на наличие трещин. Эти звуки навели на мысль составить музыкальную композицию. И на выставке настоящие обходчики устраивают перфоманс. Что-то звучит как стук, что-то как колокола. Это история о том, что из рутинных действий создается новый необычный продукт. Здесь представлены настоящие локомотивные тележки, которые собрал для нас завод "Уральские локомотивы". Это несколько облегченный вариант, каждая по 13,5 тонн, их с трудом возили по частям, также собирали и рельсы со шпалами, – рассказала куратор Евгения.

Проект швейцарского художника Руди Десельера посвящен меди и звукам.

– После путешествия на завод в Кыштым я нашел там необычные пластины из меди, которые используются в технических целях, чтобы листы не слеплялись. В итоге я пустил ток по струне, она вызывает резонанс, и в итоге пластина дает звук, – рассказал сам автор проекта.

Саунд-художник давно работает с медью и с удовольствием принял предложение принять участие в биеннале. Как рассказали первые посетители, иногда пластины начинают покачиваться от тока, тогда они на самом деле похожи на волны и море.

На третьем этаже в цеху открыта масштабная выставка про историю самого завода. Как оказалось, в 30-е годы здание построили специально для библиотеки имени Белинского, здесь должны были быть читальные залы, залы для слепых, архивы, исследовательский центр.

Но в 1941 году сюда эвакуировали Приборостроительный завод, на котором собирали приборные панели самолетов и другую аппаратуру, например для ИЛов. В 90-е годы предприятие переквалифицировалось на производство аппаратов искуственной вентиляции легких. В 2015 году все перенесли в Арамиль, а здание использовалось под другие нужды, а потом пустовало.

Есть в одной из комнат проект "Испарение Конституции РФ".

– Мы переводим текст в азбуку Морзе, передаем его при помощи капель воды, пауз между ними и раскаленных утюгов. Вода испаряется. Цель процесса – передать информацию в виде пара, – рассказывают авторы проекта.

Как рассказал фотограф Федор Телков, проект "Простые признания" родился у него в процессе работы преподавателем в одном из вузов Екатеринбурга.

– В аудиториях словно наскальные рисунки на множествах партах хранятся мысли, мечты, желания, повседневность и современная культура студентов. В течение 6 лет я снимал самые любопытные рисунки, которые и вылились в проект, – отмечает автор.

Биеннале будет работать с 14 сентября по 12 ноября. Вход на приборостроительный завод по билетам, есть экскурсии с "медиаторами" – людьми, которые несколько месяцев готовились к этому проекту.

В рамках биеннале в Екатеринбурге также появилась новая инсталляция стрит-художника Тимофея Ради.

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