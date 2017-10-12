Сделано занудами: рецензия на фильм «Сделано в Америке»

Плюсы картины – красивые виды и красивый Том Круз

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017

У каждого жанра свой уровень ожиданий. Например, от документальной картины не ждешь экшн-сцен и бешеной динамики – ты все-таки пришел потреблять знания, а не хрустеть попкорном и развлекаться. Но бывает так, что и документальный фильм способен потрясти до глубины души и вызвать катарсис: тот же "Дом" француза Янн Артюс-Бертрана или американский проект "Рим" от BBC и HBO.

Со "Сделано в Америке" все наоборот. В аннотации сказано – боевик, триллер, драма. Что мы ждем от этих трех слов в 2017 году? Действий, напряжения и конфликта. А если учесть, что режиссер картины Даг Лайман – автор "Форс-мажоров" и "Идентификации Борна", рассчитываешь на кино, способное увлечь с головой и дать пищу для размышлений. Но как говорил один известный российский футболист: "Ваши ожидания – ваши проблемы".

Главный герой картины - американский пилот Барри Сил

"Сделано в Америке" – это не боевик и тем более не драма, а типичная документалка о работе ЦРУ в странах Латинской Америки во времена холодной войны. Впрочем, и до документалки картина не дотягивает – слишком мало фактуры. Даже статья из «Википедии» о Медельиинском кокаиновом картеле расскажет вам больше.

Конечно, в этой картине есть и художественные элементы. Например, сама история рассказана глазами Барри Сила (Том Круз) – американского пилота, которого ЦРУ завербовало с целью проводить фоторазведку над территориями латиноамериканских коммунистов. Но, будучи предприимчивым парнем, Барри Сил стал работать и на ЦРУ, и на колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Денег при этом он заработал столько, что хоть печку топи. И голливудские каноны требуют, чтобы такие преступники получали в финале по заслугам, но "Сделано в Америке" – это документальная лента, а реальность всегда сложнее. Как мы помним из истории, закон так и не настиг Барри Сила – его пристрелили свои же.

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Таким образом, главный герой фильма – это сумма исторически зафиксированных действий. Никакой рефлексии, никакого шанса на сопереживание. Как не пытался Том Круз заставить своего персонажа жить, у него ничего не вышло – потому что нельзя выжать воду из сухой тряпки. И когда Барри Сил погибает, ты пожимаешь плечами с мыслью "Ну ладно" и выходишь из зала.

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