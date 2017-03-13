Колючие артисты: во время гастролей в Екатеринбурге у циркового дикообраза Аси родились детеныши

Имена для малышей будут выбирать екатеринбуржцы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017

С 11 марта в Екатеринбурге гастролирует знаменитый Цикр Филатовых. Во время гастролей у одного из членов труппы - дикообраза Аси - родились детеныши.

Дикообраз в декретном отпуске

Последние несколько выступлений Ася пропустила по уважительной причине, потом, в ночь на 12 марта, благополучно родила и сейчас ревностно охраняет малышей от любых любопытных взглядов. Первая фотосъемка должна пройти через несколько дней.





Имена будут выбирать горожане По словам администратора программы Сергея Першина, есть идея организовать конкурс имен для маленьких дикообразиков от жителей города.

Публикация от ЦИРК ДИНАСТИИ ФИЛАТОВЫХ (@filatovscircus) Дек 20 2016 в 3:38 PST

​Имена будут выбирать горожане

По словам администратора программы Сергея Першина, есть идея организовать конкурс имен для маленьких дикообразиков от жителей города.



Публикация от ЦИРК ДИНАСТИИ ФИЛАТОВЫХ (@filatovscircus) Янв 6 2015 в 10:55 PST

Беременность самки дикобраза, в зависимости от вида, длится от 6 до 16 недель, роды происходят в норном гнезде, выстланном мягкой травой.

Малыш дикообраза. Фото: InfoNIAC.

Цирк Филатовых - знаменитая династия цирковых артистов со 180-летней историей. Вот уже 5-е поколение династии – Александр и Валентина Филатовы вместе с именитыми и талантливыми артистами представляют публике поистине невероятные номера. Гастроли Цирка Филатовых в Екатеринбурге продлятся до 16 апреля. Стоимость билетов: от 800 до 1 600 рублей.

Ранее НАША писала о том, что увидел за кулисами цирка наш корреспондент.

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