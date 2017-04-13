В Екатеринбург привезли Софи Лорен и Джину Лолобриджиду: масштабная фотовыставка открылась в Ельцин Центре

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017

С 13 апреля в Ельцин Центре начала свою работу выставка «Viva l’Italia. Итальянское кино в объективе Анджело Фронтони», организованная по инициативе Почетного Консульства Италии в Екатеринбурге.

По словам Почетного Консула Италии Роберто Д’Агостино, выставка фотографий Фронтони в полной мере отражает креативность, присущую итальянцам.

- «В этой выставке мы рассказываем о том, чем Италия особенно гордится – о нашем кино. Представленные снимки периода золотой эпохи итальянскго кинематографа, – рассказывает Роберто Д’Агостино. – Анджело Фронтони – один из самых известных фотографов того времени. По самым скромным оценкам, он сделал около 600 тысяч снимков, большая часть которых собрана в национальном музее в Турине. Но для выставки мы отобрали около пятидесяти».

Генеральный консул Италии Роберто Д’Агостино специально для НАШЕЙ сфотографиловался рядом с одной из своих любимых фотографий Анджело Фронтони.

Галерея Ельцин Центра на открытии выставки чем-то напоминало итальянскую свадьбу: множество красиво одетых людей, много вина, шумные разговоры – словом, восоко-художественный хаос, который умеют создать только итальянцы. Как пошутил один из гостей: «Сейчас окажется, что все здесь родственники, и тогда будет точно как в Италии».

- «Мне приятно видеть, с какой теплотой россияне относятся ко всему итальянскому», - признется Почетный консул. – «Я искренне рад тому, что мы привезли выставку в Екатеринбург».

До Екатеринбурга выставка побывала в Москве, Новосибирске, Калуге и нескольких других городах. Экспозицию составили фотографий, снятые в 1959 - 1994 гг. фотографом Анджело Фронтони – одним из главных героев золотого периода итальянского кино, его свидетелем, сохранившим для нас то время и упрочившим его славу. Его фотографии публиковались в таких итальянских и международных изданиях, как «Stern», «Paris Match», «Sunday Times», «Photo» и «Playboy».

Генеральным спонсором выставки выступила энергетическая компания «Энел Россия», два производственных филиала которой – Среднеуральская и Рефтинская ГРЭС – расположены в Свердловской области. Партнерами на открытии мероприятия стали Банк Интеза и винотека Соловьева.