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«Лысина решает»: рецензия на фильм «Форсаж 8»

«Лысина решает»: рецензия на фильм «Форсаж 8»
16+
Фото: Кинопоиск
Гоночная подводная лодка – этим все сказано.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017

Кто должен состоять в команде по спасению мира? Сексуальный главный герой (обязательно лысый); его такая же сексуальная девушка (каждому свое); бывший полицейский-громила (здесь по желанию наличие волос); хакер, умеющий взломать все и вся; парочка персонажей для юмора (обязательно черные и не должны намекать на расизм) и парень, которого все ненавидят (сверху лысый, снизу волосатый). Вот и все герои – а еще взрывы, крутые тачки, много красивых мужчин и девушек, простая история и легкий для восприятия сюжет.

Голливуд уже давно разработал схему успешного зарабатывания денег – «втирать дичь» (выражаясь мемом) потребителям и не задумываться о последствиях. Когда-то это срабатывает, когда-то нет. Успех настолько редок, что я могу припомнить только две франшизы, снискавшие славу среди рядовых зрителей – «Трансформеры» Майкла Бэя и «Форсаж». Что же в них такого особенного, что приносит их создателям миллиарды долларов?

Для начала надо сказать: посмотрев первую часть «Форсажа» и прочитав краткое содержание следующих шести, я понял – при походе в кино мозг стоит выключать. Не то чтобы он был не нужен – просто возникнет желание пробить себе лоб от фейспалма всякий раз, когда захочется посмеяться над глупостью фильма. Физикам-ядерщикам фильм строго противопоказан – такого количества нарушения законов природы естественнонаучный человек просто не выдержит. Но и выглядеть идиотом в кинотеатре как-то не комильфо. Как быть?

Спешу порадовать: идиотом здесь надо быть. Ведь история банальна донельзя, что ее поймет пятиклассник (а это целевая аудитория фильма). Злодейка Сайфер (Шарлиз Терон) хочет захватить мир, используя устройство, подчиняющее себе всю технику мира. (Где-то мы это уже слышали…) А для этого ей нужен наш старый добрый Доминик Торетто (Вин Дизель), мастерски управляющий гоночными тачками и цепляющийся за прошлое. И вот друзья становятся врагами, а враги – друзьями. И это не спойлер, это было в трейлерах.

Все остальные герои на своих местах и пытаются понять, почему Доминик принял другую сторону. Летти (Мишель Родригес) приходится хуже всех, ведь предательство любимого пришлось на их медовый месяц (тут женская часть зала невольно всхлипывает и подтирается платками). Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) вынужден снова вернуться на работу и помочь найти виновницу всех бед. Но как же дочь, участвующая в спортивных соревнованиях? (Здесь происходит второй всхлип.) Деккард Шоу (Джейсон Стэтхем) возвращается, чтобы помочь команде найти предателя (да, это тот самый парень, которого все не любят, но перед его талантом все преклоняются). А третий всхлип раскрывать не буду, ибо спойлер.

Как вы думаете, в таком простом сюжете важна актерская игра? Конечно, нет. Нахмуренные брови, пафосные фразы, горячие лысины и килограммы тестостерона – а больше и не надо. Тем более, фанаты франшизы уже давно привыкли к этим штампам. По сути, для них и снимали.

Ну как же не сказать об экшне и взрывах! Их тут предостаточно: «бах» и «бдыщ» на каждом шагу. Вообще можно ли без них представить такой фильм? Гоночный танк и гоночная подводная лодка – этим все сказано.

Приятно, что «Форсаж» все еще держится гоночной тематики и крутых машин. Боюсь только, что через парочку фильмов совсем забудут о гонках и киновселенная станет типичным боевичком типа «Неудержимых». Кстати, предпосылки этому есть – в этой части машины уже ездят без водителей и взрываются сами по себе. Так может, следующая часть будет киноверсией «Тачек»?

Подводя итог, надо сказать – такие фильмы нужны чисто для развлечения. Да, они глупы, нелогичны, с бесхарактерными персонажами и простым сюжетом. Однако их никто не критикует, ведь над их глупостью можно посмеяться. Именно они и приносят веселье в наш мир, заставляя взглянуть на свои проблемы как на пустяки. Желаю развития этой франшизе и расширению киновселенной «Форсаж».
 
Ставлю фильму лайк и 7/10. Если у вас плохое настроение или вам не хочется думать – смело идите. А я буду ждать кроссовер с «Трансформерами».
 
Благодарим кинотеатр «Пассаж Синема» за предоставленные билеты.
Даня Гальпер, 14.04.2017, 08:10
Тэги: Афиша, Рецензия, Эксклюзив
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