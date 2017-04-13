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Никита Михалков представил свое детище «в двух шагах» от Ельцин Центра

Никита Михалков представил свое детище «в двух шагах» от Ельцин Центра
16+
Фото: НАША ГАЗЕТА
В уральской столице побывала Академия знаменитого режиссера.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017

В четверг, 13 апреля, в Екатеринбурге побывал Никита Михалков со своим спектаклем «Метаморфозы». Уральская столица стала первым городом, который попал в гастрольный список. Спектакль ставили по произведениям Антона Чехова и Ивана Бунина. Изначально постановка была заявлена как открытая репетиция выпускников Академии Михалкова.

Кажется, что на спектакль столичного режиссера в Театре драмы собрался весь уральский бомонд. Туда были приглашены местные деятели культуры и искусства, представители власти, театралы и журналисты. Мужчины как по дресс-коду поголовно надели темные костюмы с белыми рубашками. Женщины нарядились в длинные платья в пол, надели высокие острые шпильки и накрутили локоны.

На фоне всего этого лоска журналисты в повседневных джинсах вызывали не то, чтобы недоумение, а больше неприязнь собравшейся публики. В день концерта Никиты Михалкова в Театре драмы не изменились разве, что уборные. Лепестков роз и плавающих свечей туда не положили. Были те же очереди как при среднестатистических зрителях и те же переполненные корзины.

Ожидая спектакля в фойе, зрители озадаченно позировали для селфи и снимали на видео игравших там музыкантов. Искать буфет в этот вечер было лишним. Буфет находил всех сам. Организаторы включили в билеты своеобразный All inclusive как перед спектаклем, так и в антракте – денег со зрителей не брали не за что, включив все, по всей видимости, в стоимость билетов. Официанты едва успевали доносить бутерброды и эклеры на столы и убирать пустые бутылки из-под шампанского.

Зал был заполнен. Те места, которые остались непроданными, отдали журналистам.

Сам спектакль «Метаморфозы» начался с показа видеоролика из творческой мастерской Никиты Михалкова. В нем режиссер раздает команды актерам, машет руками и не стесняется в выражениях, тем самым показывая как надо играть на сцене.

- Да что ты знаешь о ненависти, да что ты знаешь об отчаянии, - кричал режиссер.

Ролик демонстрировали на экране-сетке, который повесили на сцене на этот вечер. Позже именно на этой «сетке» будут появляться титры, а актеры будут выступать за ней. В какие-то моменты создавалось ощущение, что все происходящее на сцене – это заранее подготовленная съемка. Эдакое кино, перенесенное в театр.

После перед залом престал сам режиссер. Он присел за заранее подготовленный в левом углу сцены стол с лампой, чайничком и кружкой. Публика зааплодировала и включила Айфоны.

Никита Михалков анонсировал отрывки, на которые был разбит спектакль. Это миниатюры по произведениям Антона Чехова и Ивана Бунина: «Беззащитное существо», «Легкое дыхание», «Месть», «Бабы», «Загадочная натура», «Ушла» и «Холодная осень».

- Я хочу верить, что вы хоть чуть-чуть прочувствуете и поймете то, что о чем мы вам говорим, посмотрев наш отрывок, - наставлял режиссер.

Никита Михалков вел монологи перед каждой миниатюрой, объясняя публике, что такое искусство, как нужно его создавать, как должны работать актеры и как должны реагировать публика.

- Чей-то кашель, шелест конфетки – вы этого не почувствуете, вы там, у вас совпали энергии. У актера, который на сцене, аккумулятором является зал. Он заряжает зал. Если он сумел кинуть настоящую искру и тот загорелся, он отдает актеру свою энергию, - учил Никита Михалков.

 Публика слушала столичного режиссера внимательно, словно боясь упустить какую-либо из фраз и периодически шипя на соседей, которые решили вдруг поговорить.

Спектакль Никиты Михалкова «Метаморфозы» растянулся на 3,5 часа. За это время зрители послушали речи известного режиссера, увидели дорогие спецэффекты со столичных театральных подмостков и вспомнили произведения классиков, увидев их в интерпретации Михалкова.

После спектакля режиссер в сопровождении охранников предстал перед СМИ. Телохранитель не выпускал его из поля зрения ни на минуту, будучи готовым в любой момент прикрыть Михалкова широкой спиной.

Никита Михалков о публике Екатеринбурга

Режиссер признался журналистам, что остался доволен екатеринбургской публикой и считает, что она его услышала.

- Когда ты слушаешь зал и он словно пустой, это дорогого стоит. Сегодня это было и я очень этому рад. Главное, что ребята поняли, что их творчество востребовано. Парадокс: мы делаем абсолютно академические вещи. Мы работаем по школе русского национального театра. Когда после этого мне говорят «это новое слово на сцене», это так странно звучит. Мы просто делаем так, как нам кажется нужным делать. Честно, по тексту. Если не по тексту, то уважая автора, - поделился по СМИ режиссер.

Про свои монологи Никита Михалков добавил, что спектакль возможен и без него. Вместо них можно использовать отрывки из писем авторов.

О кризисе в театре

- К сожалению, многие мастера, которые приходят учить, немножно подзабыли чему их учили. Во-вторых, актеры работающие в сериалах, они в принципе из-за скорости не успевают осмыслить то, что они делают. Поэтому они начинают использовать клише и штампы, которые нравятся режиссерам Среднего Урала. Им этого достаточно: ты герой-любовник, убийца, нехорошая женщина и так далее. Присев на этот конек, они на нем едут без всякого желания от него отказаться.

Михалков об обмане в Ельцин Центре

- Вы мне задаете зацикленные вопросы. Я вижу огромное здание. Я вижу замечательную возможность сделать его полезным. Дай бог ему здоровья. Когда я прихожу туда, и мне рассказывают неправду и еще настаивают. Когда я там не вижу там ни одного человека, который может достойно рассказать о том времени, а только череду известных деятелей «Эха Москвы» и «Свободы»… Когда на каждом месте заявлена только определенная точка зрения и ни-ни тебе сказать что-то против. Ты тут же становишься нерукопожатным. Я с этим не согласен. Я называю свою точку зрения.  

Михалков про пародию Наума Блика

Пародию местного рэпера Наума Блика Михалкову увидеть не довелось. И про строительство скандально известного Храма-на-воде в Екатеринбурге он ничего не слышал.

- Если это красиво - это хорошо. Если это мешает людям, не удовлетворяет, они должны выразить свою точку зрения. Понимаете, у меня нет такого: ах, храм, где бы он ни был - это хорошо. Если это вписывается в лицо города и он не мешает людям, дай бог.

  • Кроме того, общаясь с журналистами, Никита Михалков признался, что не изменил своего мнения о Ельцин Центре. И тут же добавил: «Там сейчас открывается торговый центр? Ну и продолжайте! Музей сделайте в квартире Бориса Николаевича. Или сделайте музей там, где будет правда».
Администратор, 14.04.2017, 17:40
Тэги: Искусство, Культура, Эксклюзив
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