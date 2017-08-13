Наверх
Подземный Екатеринбург: что скрывается под улицами города
17:16, сегодня
В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за свалки на территории ботанического памятника
16:56, сегодня
"Почему мы должны расплачиваться своим здоровьем?": жительница Екатеринбурга пожаловалась на шум у театра драмы
16:45, сегодня
Выпавший из окна в Грузии екатеринбуржец в коме, но узнал голос дочери
15:36, сегодня
Какая печь без дров греет? Ответ прост – энергосберегающий обогреватель «ТеплЭко»!
ГИБДД ищет свидетелей смертельной аварии на Щербакова
15:25, сегодня
У "Дома Кино" насмерть разбился мужчина
14:56, сегодня
Процесс против экс-главы Верх-Исетского района подошел к финалу: трансляция из зала суда
14:10, сегодня
Грандиозная распродажа мягкой мебели
К октябрю на Макаровском мосту введут реверсивное движение
14:06, сегодня
В Свердловской области поезд сбил 19-летнего парня в наушниках
14:05, сегодня
Прокуратура уличила Ельцин Центр в нарушении закона
13:42, сегодня
ВТБ присоединился к новой льготной программе кредитования Министерства экономического развития РФ
Еще один отрезок улицы Мамина-Сибиряка закроют на месяц
13:40, сегодня
В Екатеринбурге алиментщик 13 часов не открывал дверь приставам
12:54, сегодня
Бывшего владельца "Банка24.ру" признали банкротом
12:18, сегодня
В преддверии зимы первоочередное внимание при капремонте многоквартирных домов будет уделено сетям теплоснабжения
Двое взрослых и ребенок пострадали в тройном ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень
12:18, сегодня
Смертельное ДТП под Сысертью: двое погибли, трое пострадали
11:48, сегодня
В Екатеринбурге три района остались без горячей воды
11:48, сегодня
МФРЦ - центр предоставления ритуальных услуг
ВТБ24 внедряет технологию речевой аналитики при работе с клиентами
11:45, сегодня
В Екатеринбург прислали 5 килограмм наркотиков в коробке с пазлами
11:26, сегодня1
"Нарушаете конституционные права!" Жители Североуральска потребовали вернуть поезд Екатеринбург – Бокситы
11:05, сегодня
ВТБ продлил прием сезонного вклада "Быстрый доход" до конца лета
В сгоревшей в Пионерском поселке машине нашли труп
10:50, сегодня
Областной Фонд капремонта обменялся передовым опытом с коллегами по всей России
10:10, сегодня1
В Краснотурьинске пассажирка мотоцикла попала в больницу с переломом позвоночника
10:07, сегодня
По каким причинам не приходят квитанции за капремонт
Ленина и Малышева "утонули" в утренних пробках
09:59, сегодня
Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2017 года
09:32, сегодня
На перевале Дятлова радиолюбитель из Нижнего Тагила нашел объект, связанный с гибелью туристов
09:30, сегодня2
В Серове жильцы деревянного барака попали в огненную ловушку из-за решеток на окнах
09:08, сегодня
В Екатеринбурге пропала пенсионерка, которая "слышит голоса"
08:52, сегодня
Не убираем далеко зонты: прогноз погоды в Екатеринбурге с 14 по 20 августа
08:34, сегодня
На Эльмаше эвакуировали жилой дом из-за пожара в одной из квартир
08:20, сегодня
На эту и на ту набей себе тату: в Екатеринбурге прошел Уральский фестиваль татуировок
20:20, 13.08.2017
В Екатеринбурге горела квартира в многоэтажке на Софьи Перовской
20:17, 13.08.2017
"Гринпис" выпустил рекомендации для россиян, как правильно выбирать туалетную бумагу
19:50, 13.08.2017
Пермский журналист вызвал на бой драчуна, который ударил корреспондента НТВ в прямом эфире на День ВДВ
19:08, 13.08.2017
В Екатеринбурге появилась еще одна "Мисс": люди в погонах выбрали свою королеву
18:30, 13.08.2017
Турист из Екатеринбурга тяжело ранен в Грузии
17:01, 13.08.2017
Рецидивист украл сотовый телефон за 4 тысячи и снова сядет в тюрьму
15:03, 13.08.2017
"Проведи день с Автомобилистом!" В 17.00 завершится встреча фанатов с игроками хоккейной команды
14:11, 13.08.2017
"Учитель, руки прочь от русского царя!" У студии режиссера вывесили баннер с портретом Николая II
13:40, 13.08.20172
На трассе перед Екатеринбургом установят современные светильники
12:45, 13.08.20172
Пять человек пострадали в крупном ДТП под Каменском-Уральским
11:38, 13.08.2017
В Екатеринбурге температура воздуха днем сравнялась с ночной
11:08, 13.08.2017
Будут бить: в Екатеринбурге стартовал уральский фестиваль татуировки
10:03, 13.08.2017
Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2017 года
18:15, 12.08.2017
"Имя помогает людям запоминать меня как личность": екатеринбуржец рассказал, зачем стал Люцифером
17:00, 12.08.20171
Шикарные девушки, сложная бачата, слезы и объятия родных: яркие моменты "Мисс Екатеринбург – 2017"
16:33, 12.08.2017
Ученые выяснили, что антибактериальное мыло опасно для здоровья
16:16, 12.08.20173
Несколько районов Екатеринбурга остались без горячей воды
15:29, 12.08.20171
"Машина есть, теперь надо получить права": 19-летняя "Мисс Екатеринбург-2017" Анастасия Каунова строит планы на будущее
15:00, 12.08.2017
Только без паники: что делать, если вы потерялись в лесу
14:55, 12.08.2017
В Свердловской области возросло число фиктивных браков
13:55, 12.08.20171
Мог отделаться штрафом: буйный водитель из Екатеринбурга получил 12 суток за ругань на улице
12:58, 12.08.2017

Подземный Екатеринбург: что скрывается под улицами города

Подземный Екатеринбург: что скрывается под улицами города
16+
Фото: Марина Подкорытова / "Наша Газета"
НАША прогулялась по старинной канализации уральской столицы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017

Экскурсий по столице Урала на сегодняшний день так много, что уже редко кого удивишь, к примеру, поездкой по местам Романовых. Но есть среди них такая, отважится на которую, прямо скажем, не каждый. Это экскурсия по канализации  Екатеринбурга, самые старые участки которых были построены еще в 30-40-х годах. Чтобы узнать, из какого люка можно попасть в банк, как под землей незаметно переместиться от цирка к зоопарку, а также что можно найти в сточных водах, журналист НАШЕЙ облачилась в костюм химзащиты и смело вошла в сточные воды.
 

Проклятые земли около Исети

Изученные на сегодняшний день подземелья тянутся под Екатеринбургом на 15 километров. Но маршрут экскурсии, на которую мы отправились, составляет примерно полтора километра. 
 
В этом походе мы исследовали речку Малаховку, которая заперта в ливневой канализации под улицами Куйбышева, Горького и далее течет в сторону зоопарка, затем – к дендрарию на улице Мира и уходит под Шарташ. Было нас всего четверо, включая проводника – 26-летнего туркомпании "Утро" Анатолия Киселева, который одним из первых начал организовывать вылазки в подземные реки. Он проводит их уже 10 лет.
 
Наш поход начался около моста на Куйбышева, деревянные подпорки которого сохранились со времени основания Екатеринбурга. Почти три сотни лет назад они были сделаны из той же лиственницы, что и плотина на Исети. Облачившись в костюмы химзащиты, наша небольшая команда вверх по течению подземной реки.
 
При этом проводник пояснил, что мы зашли в подземелья Екатеринбурга именно здесь из-за того, что по замыслу Татищева главным проспектом города должна была стать улица Куйбышева. 
 

– Накануне строительства приснилась ему местная "шамаханская царица", которая рассказала о захоронениях на берегу реки и предсказала упадок всему, что здесь будет построено. Тогда, по легенде, Татищев перенес центральный проспект на плотину. И с тех пор эти места на самом деле будто прокляты: для строительства телебашни не нашли ни высоких кранов, ни денег, а, например, владелец недостроя "Харбин" обанкротился и покончил жизнь самоубийством, – рассказал Анатолий.

Лабиринты рек

Зайти в подземелья довольно просто – вход расположен рядом с мостом, под набережной. Дальше – главное не оступиться и не заблудиться в канализации. Поэтому без проводника идти туда опасно. А еще нас предупредили обходить люки, потому что многие из них находятся под главным офисом банка, и каждые 5-10 минут оттуда в канализацию сливается вода. Так что можно спокойно оказаться под неприятным душем.
 
 
Оказывается, под Екатеринбургом более 20 рек. 7 из них проходимые, но все заперты в каменные русла. "Прятать" их начали еще после гражданской войны, когда в столице Урала стали активно строить дороги , а мелкие речушки этому мешали. При этом делали все так качественно, что подземные ходы сохранились до сих пор, хотя сверху построили высотки. Но все-таки время берет свое. Например, по пути мы прошли треснувшую плиту под несущей стеной банка на Куйбышева. По словам Анатолия, если плита расколется, здание может частично опасть.
 
 
А отремонтировать это сложно: надо либо засыпать старый коллектор, рискуя затопить часть района, либо разбирать часть стены, чтобы переложить плиту. Обойдя опасный участок, по колено в воде мы побрели дальше. 

Подземные грибы

К сожалению, по дороге мы не встретили ни летучих мышей – здесь для них слишком сыро и шумно, – ни какой-либо другой живности. И рыбы в подземной реке тоже не было. Но зато несколько раз заметили на стенах красивые грибные наросты. Как оказалось, подвид поганок.
 
 
А еще с потолка канализации свисают коричневые сталагмиты. Но, как поспешил "успокоить" нас проводник, это смесь кальция, солей и ржавчины, не более.
 
 
А в других местах капли воды на потолке в свете фонарей смахивают на звездное небо.  
 
 
Анатолий также рассказал, что на некоторых маршрутах есть уникальные конструкции – там, где подземка проходит под цехами заводов. А, например, под парками встречаются причудливые гроты, целиком оплетенные корнями. И ближе к зиме там нарастают настоящие сталактиты.
 
Кстати, в воде, кроме мусора, труб и неровного дна, также можно отыскать что-нибудь  интересное. Как рассказал наш проводник, как-то с экскурсией они нашли старинную шкатулку, правда, открыть ее так и не смогли.
 
 
Экскурсия могла бы закончиться под мостом XVIII века на Гоголя около бани, но наша смелая команда решила идти дальше. Мост сам по себе уникальное место. Во-первых, он выложен той же брусчаткой, которой покрыта площадь 1905 года. Во-вторых, у него нет каркаса, его держит само крепление камней и цемент между ними.
 
 
А еще там довольно быстро нарастают сталактиты и сталагмиты, и по ночам тут проводят обряды сатанисты.
 
 

Выход в свет

Идти стало хуже: здесь начинался тоннель, построенный еще в 50-х годах, дно было неровным, то и дело команда спотыкалась, потолок стал ниже, а вода – выше. Самым высоким приходилось сгибаться пополам, но раз 25 головой ударились, благо, каска спасала. 
 
 
И вот, наконец, долгожданный выход – наш люк. Нам повезло, что на нем в это время не стояло машин. Иначе пришлось бы возвращаться обратно той же дорогой, пробираясь по подземным стокам. 
 
 
Наш "выход свет" прошел под причитания местных жительниц и вой волков – люк находится в одном из дворов около зоопарка, а луна в ту ночь была полная.
 
  • Большая часть ходов затоплена, глубина воды местами достигает 1,5 метра, пройти можно только в водонепроницаемом костюме.
  • Курить в подземельях нельзя, местами бывает скопление болотного газа, с тех пор как реки были медленными притоками Исети.

Небольшим составом мы погрузились в подземную реку под мостом около цирка.

Ребята были гостями Екатеринбурга и решили "отведать острых ощущений".

По дороге было много ржавых люков, большинство из которых не открывались, хотя должны были.

Несмотря на труднодоступность, в подземельях кое-где есть коды игры "Дозор".

Анатолий всегда помогал в течение экскурсии - и девушкам, и парням.

Временами приходилось перелезать через трубы.

Подземный мост на Гоголя поразил красотой.

А эти свечи остались от обряжом сатанистов.

Как в настоящей пещере.

Сталактит поход на сфинкса.

Залезли внутрь и все потрогали.

Наша маленькая, но смелая команда.

Наросты переходили один в другой.

На стенах были не только отложения солей, но и принесенный водой мусор.

А ту тмы нашли трубу от старой ливневки.

Не во все люки были удобные и современные лестницы.

Вышли наружу поздно ночью, мокрые, дурнопахнущие, но счастливые.

Марина Подкорытова, 14.08.2017, 17:16
Тэги: Необычное, Туризм, Фото
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Мода Новый год Отношения Еда Сибирская язва Суд Кризис и санкции Дело Пьянкова Отдых Скорая помощь Экономика Авто Производство Тест Убийство Ирины Вахрушевой История успеха Дороги Видео Расстрел Религия Здоровье Смерть ЖКХ Свердловской области Грипп в Екатеринбурге Погода Женщины ВУЗ ДТП Лайфхак Обрушение крыши на Калинина Снос монастыря на Качканаре Искусство Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Убийство в Рахмангулово Шоу-бизнес Психология Знаменитости Голодовка в колонии Интервью Самолет Минобороны упал в Якутии Секс Транспортная реформа Скандал с Новиковым Происшествия Туризм ЖКХ Катастрофа Мультимедиа Бэби-боксы Горящие авто Выставки Ту 154 Екатеринбуржцы в разных странах ЗАГС Интернет Рейтинг Расписание Хоккей Необычное 9 мая Дорожные воины ИГИЛ Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Общественный транспорт Дети Школа МЧС Мужчины Бизнес Слухи Новости России Грипп Ловец покемонов Культура Высокие технологии Крушение самолета под Ростовом Криминал Позитив Истории 9 мая Недвижимость Свердловской области В Египте разбился самолет с российскими туристами Спорт Конкурсы Биатлон Приговор Лошагину Новости Семья Недвижимость Храм святой Екатерины Хэллоуин-2015 Приостановка полетов в Египет Мистика Мировые новости Музыка Жизнь в городе Развлечения Эксклюзив Горячее Дом-2 Корь Розыск Финансы Животные Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Доска позора Мотоциклы Расстрел на Депутатской Волейбол Личное Отключение света Уралмаш, Эльмаш Деньги Война ритуальных агентств Взятки Красота Экономия СМИ ГИБДД Военный репортаж Парковки Самолет Взрыв Растения Коллекторы Транспорт Фото В Екатеринбурге -40 градусов Гололед Медицина Пожар Статистика Политика История Екатеринбурга Репортаж Рецензия Скандалы Кто заработал Футбол Студенты Пусть говорят Опрос Ошибки врачей Строительство Новости дня Путин Ельцин-центр Образование ЧМ-2018 Баскетбол Афиша

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru