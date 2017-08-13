Подземный Екатеринбург: что скрывается под улицами города

НАША прогулялась по старинной канализации уральской столицы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017

Экскурсий по столице Урала на сегодняшний день так много, что уже редко кого удивишь, к примеру, поездкой по местам Романовых. Но есть среди них такая, отважится на которую, прямо скажем, не каждый. Это экскурсия по канализации Екатеринбурга, самые старые участки которых были построены еще в 30-40-х годах. Чтобы узнать, из какого люка можно попасть в банк, как под землей незаметно переместиться от цирка к зоопарку, а также что можно найти в сточных водах, журналист НАШЕЙ облачилась в костюм химзащиты и смело вошла в сточные воды.

Проклятые земли около Исети

Изученные на сегодняшний день подземелья тянутся под Екатеринбургом на 15 километров. Но маршрут экскурсии, на которую мы отправились, составляет примерно полтора километра.

В этом походе мы исследовали речку Малаховку, которая заперта в ливневой канализации под улицами Куйбышева, Горького и далее течет в сторону зоопарка, затем – к дендрарию на улице Мира и уходит под Шарташ. Было нас всего четверо, включая проводника – 26-летнего туркомпании "Утро" Анатолия Киселева, который одним из первых начал организовывать вылазки в подземные реки. Он проводит их уже 10 лет.

Наш поход начался около моста на Куйбышева, деревянные подпорки которого сохранились со времени основания Екатеринбурга. Почти три сотни лет назад они были сделаны из той же лиственницы, что и плотина на Исети. Облачившись в костюмы химзащиты, наша небольшая команда вверх по течению подземной реки.

При этом проводник пояснил, что мы зашли в подземелья Екатеринбурга именно здесь из-за того, что по замыслу Татищева главным проспектом города должна была стать улица Куйбышева.

– Накануне строительства приснилась ему местная "шамаханская царица", которая рассказала о захоронениях на берегу реки и предсказала упадок всему, что здесь будет построено. Тогда, по легенде, Татищев перенес центральный проспект на плотину. И с тех пор эти места на самом деле будто прокляты: для строительства телебашни не нашли ни высоких кранов, ни денег, а, например, владелец недостроя "Харбин" обанкротился и покончил жизнь самоубийством, – рассказал Анатолий.

Лабиринты рек

Зайти в подземелья довольно просто – вход расположен рядом с мостом, под набережной. Дальше – главное не оступиться и не заблудиться в канализации. Поэтому без проводника идти туда опасно. А еще нас предупредили обходить люки, потому что многие из них находятся под главным офисом банка, и каждые 5-10 минут оттуда в канализацию сливается вода. Так что можно спокойно оказаться под неприятным душем.

Оказывается, под Екатеринбургом более 20 рек. 7 из них проходимые, но все заперты в каменные русла. "Прятать" их начали еще после гражданской войны, когда в столице Урала стали активно строить дороги , а мелкие речушки этому мешали. При этом делали все так качественно, что подземные ходы сохранились до сих пор, хотя сверху построили высотки. Но все-таки время берет свое. Например, по пути мы прошли треснувшую плиту под несущей стеной банка на Куйбышева. По словам Анатолия, если плита расколется, здание может частично опасть.

А отремонтировать это сложно: надо либо засыпать старый коллектор, рискуя затопить часть района, либо разбирать часть стены, чтобы переложить плиту. Обойдя опасный участок, по колено в воде мы побрели дальше.

Подземные грибы

К сожалению, по дороге мы не встретили ни летучих мышей – здесь для них слишком сыро и шумно, – ни какой-либо другой живности. И рыбы в подземной реке тоже не было. Но зато несколько раз заметили на стенах красивые грибные наросты. Как оказалось, подвид поганок.

А еще с потолка канализации свисают коричневые сталагмиты. Но, как поспешил "успокоить" нас проводник, это смесь кальция, солей и ржавчины, не более.

А в других местах капли воды на потолке в свете фонарей смахивают на звездное небо.

Анатолий также рассказал, что на некоторых маршрутах есть уникальные конструкции – там, где подземка проходит под цехами заводов. А, например, под парками встречаются причудливые гроты, целиком оплетенные корнями. И ближе к зиме там нарастают настоящие сталактиты.

Кстати, в воде, кроме мусора, труб и неровного дна, также можно отыскать что-нибудь интересное. Как рассказал наш проводник, как-то с экскурсией они нашли старинную шкатулку, правда, открыть ее так и не смогли.

Экскурсия могла бы закончиться под мостом XVIII века на Гоголя около бани, но наша смелая команда решила идти дальше. Мост сам по себе уникальное место. Во-первых, он выложен той же брусчаткой, которой покрыта площадь 1905 года. Во-вторых, у него нет каркаса, его держит само крепление камней и цемент между ними. А еще там довольно быстро нарастают сталактиты и сталагмиты, и по ночам тут проводят обряды сатанисты.

Выход в свет

Идти стало хуже: здесь начинался тоннель, построенный еще в 50-х годах, дно было неровным, то и дело команда спотыкалась, потолок стал ниже, а вода – выше. Самым высоким приходилось сгибаться пополам, но раз 25 головой ударились, благо, каска спасала.

И вот, наконец, долгожданный выход – наш люк. Нам повезло, что на нем в это время не стояло машин. Иначе пришлось бы возвращаться обратно той же дорогой, пробираясь по подземным стокам.

Наш "выход свет" прошел под причитания местных жительниц и вой волков – люк находится в одном из дворов около зоопарка, а луна в ту ночь была полная.