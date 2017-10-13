Екатеринбурженка победила на этапе конкурса «Краса России 2017»

Мария Миронова представит уральскую столицу на всероссийском финале проекта в Москве.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.10.2017

Жительница Екатеринбурга 25-летняя Мария Миронова стала победительницей областного этапа конкурса "Краса России 2017", финал которого прошел 13 октября в екатеринбургском Театре эстрады.

За титул "Красы России - Екатеринбург" боролись 29 девушек. Жюри оценивало кандидаток по внешним данным и талантам, в том числе умению петь и танцевать, сообщается на официальной странице конкурса в соцсети. Первой вице-мисс стала 22-летняя Эльвира Гатауллина, титул второй вице-мисс достался 22-летней Татьяне Пивень, "Юной Красой России" стала 18-летняя Елена Рыбачук, первой юной вице-мисс - 16-летняя Ева Тылипман, второй вице-мисс - 17-летняя Александра Шишкевич.

Победительница конкурса Мария Миронова работает в фитнес-клубе. После победы на этом конкурсе Мария будет представлять Екатеринбург на всероссийском этапе "Красы России" в Москве.

В 2016 году титул всероссийского этапа конкурса выиграла 18-летняя екатеринбурженка Лада Акимова.

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