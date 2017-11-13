Бесплатно окультуриваемся: в Екатеринбурге в 9-й раз пройдет акция «Вечер музеев»

Проект посвящен историческому дню рождения города.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017
В субботу, 18 ноября, в столице Урала в девятый раз пройдет общегородской музейный проект "Огни Екатеринбурга: Вечер музеев". На этот раз проект будет посвящен историческому дню рождения города, уточнили организаторы.
Более 20 музеи города распахнут свои двери в необычное время – с 18 до 22 часов. Посетители смогут бесплатно познакомиться с текущими экспозициями в удобном формате экспресс-экскурсий, которые пройдут каждые полчаса.
– После 16.30 билет на экскурсию можно будет получить в кассе, это бесплатно. Экскурсии у нас будут по расписанию, по разным выставкам. Билеты нужны, чтобы узнать, сколько человек придет в гости. Музей будет работать до 11 вечера, – рассказали "Нашей Газете" в музее истории Екатеринбурга.
- Площадки проекта "Огни Екатеринбурга: Вечер музеев":
- Екатеринбургский музей изобразительных искусств
- Музей истории Екатеринбурга
- Музей истории и археологии Урала
- Музей Природы
- Дом Поклевских-Козелл
- Фотографический музей "Дом Метенкова"
- Музей "Литературная жизнь Урала XIX века"
- Музей "Литературная жизнь Урала XX века"
- Музей кукол и детской книги "Страна чудес"
- Мемориальный Дом-музей П.П. Бажова
- Дом-музей Д.Н. Мамина-Сибиряка
- Музей Ф.М. Решетникова
- Музей Сад Казанцева
- Музей Радио
- Музей Эрнста Неизвестного
- Музейный клуб "Дом Агафуровых"
- Музей архитектуры и дизайна УралГАХА
- Музей истории камнерезного и ювелирного искусства
- Музейный центр "Гамаюн" Музей памяти воинов-интернационалистов "Шурави"
- Музей воздушно-десантных войск "Крылатая гвардия"
- Музей гигиены Дом-музей П.П. Бажова (г. Сысерть)
- В музее истории Екатеринбурга отметили, что проект будет похож на "Ночь музеев", которая обычно проходит летом в городе, но на этот раз по времени музеи работают меньше и вход почти везде бесплатный.
- В этот вечер в 18 часов в музее истории Екатеринбурга пройдет презентация уникальной настольной игры про наш город.
- И в этот же вечер в городе будет открыт новый музей, посвященный наивному искусству.
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