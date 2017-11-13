Бесплатно окультуриваемся: в Екатеринбурге в 9-й раз пройдет акция «Вечер музеев»

Проект посвящен историческому дню рождения города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017

В субботу, 18 ноября, в столице Урала в девятый раз пройдет общегородской музейный проект "Огни Екатеринбурга: Вечер музеев". На этот раз проект будет посвящен историческому дню рождения города, уточнили организаторы.

Более 20 музеи города распахнут свои двери в необычное время – с 18 до 22 часов. Посетители смогут бесплатно познакомиться с текущими экспозициями в удобном формате экспресс-экскурсий, которые пройдут каждые полчаса.

– После 16.30 билет на экскурсию можно будет получить в кассе, это бесплатно. Экскурсии у нас будут по расписанию, по разным выставкам. Билеты нужны, чтобы узнать, сколько человек придет в гости. Музей будет работать до 11 вечера, – рассказали "Нашей Газете" в музее истории Екатеринбурга.

Площадки проекта "Огни Екатеринбурга: Вечер музеев":

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Музей истории Екатеринбурга

Музей истории и археологии Урала

Музей Природы

Дом Поклевских-Козелл

Фотографический музей "Дом Метенкова"

Музей "Литературная жизнь Урала XIX века"

Музей "Литературная жизнь Урала XX века"

Музей кукол и детской книги "Страна чудес"

Мемориальный Дом-музей П.П. Бажова

Дом-музей Д.Н. Мамина-Сибиряка

Музей Ф.М. Решетникова

Музей Сад Казанцева

Музей Радио

Музей Эрнста Неизвестного

Музейный клуб "Дом Агафуровых"

Музей архитектуры и дизайна УралГАХА

Музей истории камнерезного и ювелирного искусства

Музейный центр "Гамаюн" Музей памяти воинов-интернационалистов "Шурави"

Музей воздушно-десантных войск "Крылатая гвардия"

Музей гигиены Дом-музей П.П. Бажова (г. Сысерть)

В музее истории Екатеринбурга отметили, что проект будет похож на "Ночь музеев", которая обычно проходит летом в городе, но на этот раз по времени музеи работают меньше и вход почти везде бесплатный.

В этот вечер в 18 часов в музее истории Екатеринбурга пройдет презентация уникальной настольной игры про наш город.

И в этот же вечер в городе будет открыт новый музей, посвященный наивному искусству.

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