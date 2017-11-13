Наверх
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против экс-директора МФЦ
19:53, сегодня1
Депутаты думы Екатеринбурга попросили Сергея Шойгу передать школу № 84 городу
19:27, сегодня
"Сказали выживет, а потом он умер": жена водителя, спасшего уральских детей, рассказала о последних минутах его жизни
19:17, сегодня
Синоптики предупредили о дожде, мокром снеге и сильном ветре в Екатеринбурге
19:15, сегодня
Наибольшую динамику роста объема вкладов ВТБ зафиксировал в Курганской области, ХМАО и ЯНАО
Школьник из Нижнего Тагила стал третьим на Всемирной олимпиаде роботов в Коста-Рике
19:04, сегодня
Бесплатно окультуриваемся: в Екатеринбурге в 9-й раз пройдет акция "Вечер музеев"
18:45, сегодня
В Екатеринбурге снесут Цыганский поселок
18:14, сегодня
Ежедневный комментарий: Рубль падает несмотря на рост цен на нефть
На водоеме у "Рамады" прохожий спас тонущего рыбака, рискуя своей жизнью
17:50, сегодня
В Свердловской области в квартире многодетной семьи обрушился потолок
17:27, сегодня
Жителю Алапаевска грозит срок за экстремистские аудиозаписи в соцсети "ВКонтакте"
17:16, сегодня
Количество обслуживаемых в компании "МультиКарта" банковских карт увеличилось до 25 млн штук
В Екатеринбурге привезли купюры в 200 и 2000 рублей
16:57, сегодня1
В Екатеринбурге пройдет квест по мультфильму Cartoon Network
16:38, сегодня
Врачи скорой помощи Екатеринбурга смогут передавать кардиограммы в поликлиники прямо с вызовов
16:30, сегодня
Обновляем зимний гардероб с выгодой! Разбираемся, как купить куртки и теплые ботинки со скидками и вернуть часть денег
Более тысячи екатеринбуржцев уйдут в армию этой осенью
15:53, сегодня
Возобновилось прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Пермью
15:18, сегодня
Цены на бензин в России выросли до рекордных показателей
15:04, сегодня
В Екатеринбурге ищут 11-летнего мальчика
14:47, сегодня
ВТБ предлагает предпринимателям пакет РКО за 500 руб. в месяц
14:47, сегодня
В Минобрнауки РФ опровергли, что студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
14:40, сегодня1
В России хотят запретить газ в новостройках
14:23, сегодня3
В Екатеринбурге двух народных избранников, скрывших свое имущество, не стали лишать депутатского статуса
13:51, сегодня3
В Свердловской области будут судить лже-газовиков, которые обворовывали пенсионеров
13:40, сегодня
В России сократят сроки выдачи загранпаспорта
13:20, сегодня1
На реконструкцию ЦПКиО планируют выделить 122 миллиона рублей
12:58, сегодня1
Чиновники Екатеринбурга думают, что через два года горожане будут получать по 56 тысяч рублей
12:47, сегодня3
В Свердловской области возбудили дело из-за проведения лотереи в день выборов губернатора
12:15, сегодня2
В Свердловской области грудной ребенок пострадал при взрыве бытового газа
12:05, сегодня
Свердловские расхитители могил получили пять лет на двоих
11:45, сегодня
В среднем в Екатеринбурге первого ребенка женщины рожают в 30 лет
11:36, сегодня
Пьяного водителя из Лесного, который насмерть сбил пенсионерку, отправили в колонию
10:59, сегодня
В Екатеринбурге появится один из самых крупных в России музеев наивного искусства
10:52, сегодня
Бывшая свердловская чиновница не смогла улететь в теплые страны из-за долга в полмиллиона
10:37, сегодня1
В Екатеринбурге ограбили павильон "Росденьги"
10:21, сегодня
В Екатеринбурге в здании Гуманитарного университета обустроят школу
09:57, сегодня
Корь в Екатеринбург завезли с Украины
09:29, сегодня
Почти половина дорог Свердловской области не соответствует нормам
09:07, сегодня
Под Екатеринбургом автоледи на ВАЗе сбила мужчину
08:41, сегодня
Родители школьников, попавших в аварию под Ярославлем, написали письмо погибшему водителю автобуса
08:21, сегодня
Екатеринбург попал в число претендентов на звание столицы "Тотального диктанта"
20:41, 13.11.2017
Экс-директору завода в Екатеринбурге, похитившему 150 миллионов, дали условный срок
19:53, 13.11.20172
В Екатеринбурге зафиксированы два случая заболевания корью
19:52, 13.11.2017
Суд из-за выделенных полос между мэрией Екатеринбурга и ГИБДД состоится в четверг
19:25, 13.11.2017
Познер представит заявку Екатеринбурга на ЭКСПО в Париже
19:12, 13.11.2017
В Екатеринбурге коммунальщики ограничат движение на двух улицах в разных районах города
19:02, 13.11.2017
Одним из министров в Свердловском правительстве может стать безработный кандидат
18:53, 13.11.2017
В Свердловской области "гряземесов" начнут штрафовать уже на этой неделе
18:50, 13.11.2017
Жительница Екатеринбурга обвинила водителя "Яндекс.Такси" в том, что он разбил два ее IPhone
18:26, 13.11.2017
«Экономил энергию, чтобы «бензин» не закончился»: Штырков подвел итоги боя с М'Пумбу
18:12, 13.11.2017
"Сима-ленд" перестал продавать новогодние пакеты со Сталиным после скандала
17:42, 13.11.2017
За организацию пыток над заключенными в Екатеринбурге осужден бывший заместитель начальника колонии
17:37, 13.11.2017
"Маски скорби" откроют на Московском тракте 20 ноября: руководитель мастерской Иван Дубровин поделился подробностями
17:15, 13.11.2017

Бесплатно окультуриваемся: в Екатеринбурге в 9-й раз пройдет акция «Вечер музеев»

Бесплатно окультуриваемся: в Екатеринбурге в 9-й раз пройдет акция "Вечер музеев"
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Проект посвящен историческому дню рождения города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017

В субботу, 18 ноября, в столице Урала в девятый раз пройдет общегородской музейный проект "Огни Екатеринбурга: Вечер музеев". На этот раз проект будет посвящен историческому дню рождения города, уточнили организаторы.
 
Более 20 музеи города распахнут свои двери в необычное время – с 18 до 22 часов. Посетители смогут бесплатно познакомиться с текущими экспозициями в удобном формате экспресс-экскурсий, которые пройдут каждые полчаса.

– После 16.30 билет на экскурсию можно будет получить в кассе, это бесплатно. Экскурсии у нас будут по расписанию, по разным выставкам. Билеты нужны, чтобы узнать, сколько человек придет в гости. Музей будет работать до 11 вечера, – рассказали "Нашей Газете" в музее истории Екатеринбурга.

  • Площадки проекта "Огни Екатеринбурга: Вечер музеев":
  • Екатеринбургский музей изобразительных искусств
  • Музей истории Екатеринбурга
  • Музей истории и археологии Урала
  • Музей Природы
  • Дом Поклевских-Козелл
  • Фотографический музей "Дом Метенкова"
  • Музей "Литературная жизнь Урала XIX века"
  • Музей "Литературная жизнь Урала XX века"
  • Музей кукол и детской книги "Страна чудес"
  • Мемориальный Дом-музей П.П. Бажова
  • Дом-музей Д.Н. Мамина-Сибиряка
  • Музей Ф.М. Решетникова
  • Музей Сад Казанцева
  • Музей Радио
  • Музей Эрнста Неизвестного
  • Музейный клуб "Дом Агафуровых"
  • Музей архитектуры и дизайна УралГАХА
  • Музей истории камнерезного и ювелирного искусства
  • Музейный центр "Гамаюн" Музей памяти воинов-интернационалистов "Шурави"
  • Музей воздушно-десантных войск "Крылатая гвардия"
  • Музей гигиены Дом-музей П.П. Бажова (г. Сысерть)

 

  • В музее истории Екатеринбурга отметили, что проект будет похож на "Ночь музеев", которая обычно проходит летом в городе, но на этот раз по времени музеи работают меньше и вход почти везде бесплатный.
  • В этот вечер в 18 часов в музее истории Екатеринбурга пройдет презентация уникальной настольной игры про наш город.
  • И в этот же вечер в городе будет открыт новый музей, посвященный наивному искусству.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

Марина Подкорытова, 14.11.2017, 18:45
Тэги: Искусство, Афиша, Жизнь в городе
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Взрыв МЧС Шоу-бизнес Искусство Студенты Война ритуальных агентств Грипп в Екатеринбурге Семья Отношения Мировые новости Отключение света Уралмаш, Эльмаш Культура Приговор Лошагину В Екатеринбурге -40 градусов Бэби-боксы Мистика Знаменитости Голодовка в колонии ЖКХ Свердловской области Ту 154 Волейбол Транспорт Позитив Убийство в Рахмангулово Скандал с Новиковым ЖКХ Репортаж ЧМ-2018 Коллекторы ГИБДД Футбол Экономика Растения Еда Животные Рейтинг Здоровье Военный репортаж Ошибки врачей Производство Мотоциклы Екатеринбуржцы в разных странах Происшествия ЗАГС Личное Авто Мода Розыск Хоккей Хэллоуин-2015 Кризис и санкции Спорт В Египте разбился самолет с российскими туристами Пожар Секс Психология Музыка Путин Отдых Крушение самолета под Ростовом Интервью Горячее Образование Финансы Гололед Сибирская язва Лайфхак Новости дня Эксклюзив Смерть Опрос Грипп Взятки ИГИЛ Скорая помощь Недвижимость Необычное Криминал Дорожные воины Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Дело Пьянкова ВУЗ Бизнес Расстрел Тест Высокие технологии Статистика Дом-2 Медицина Новости Истории 9 мая Парковки Новый год Самолет Строительство Видео Катастрофа СМИ Интернет Общественный транспорт Транспортная реформа Школа Рецензия Суд ДТП Новости России Убийство Ирины Вахрушевой Политика Фото Корь Туризм Скандалы Слухи Дети Ельцин-центр Доска позора Деньги Выставки Храм святой Екатерины Женщины Приостановка полетов в Египет Экономия Пусть говорят Расстрел на Депутатской Развлечения Мультимедиа Кто заработал Самолет Минобороны упал в Якутии Снос монастыря на Качканаре История Екатеринбурга Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Жизнь в городе Ловец покемонов Конкурсы Расписание Красота Обрушение крыши на Калинина Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Биатлон 9 мая Горящие авто Афиша Погода Религия История успеха Дороги Баскетбол Мужчины Недвижимость Свердловской области

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Мария Шмурыгина
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru